Johnson promet que un Brexit dur no restablirà la frontera física a l'Ulster

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va reafirmar el seu compromís de sortir de la Unió Europea (UE) amb o sense acord, però va assegurar que un Brexit dur no provocarà el restabliment d'una frontera física entre la República d'Irlanda i Irlanda del Nord. Així ho va comunicar Johnson als partits polítics nord-irlandesos durant una visita a la província britànica, en què també va tractar la paràlisi que afecta el Govern autònom de Belfast de poder compartit entre protestants i catòlics, que roman suspès des de gener de 2017.

Aquest buit de poder ha revifat el temor que Londres prengui les regnes de la regió si el Regne Unit opta per un Brexit sense acord, davant les diferències que mantenen el probritànic Partit Democràtic Unionista (DUP) i el nacionalista Sinn Féin, principals representants de les comunitats protestant i catòlica nord-irlandeses. Segons un portaveu del 10 de Downing Street, Johnson els va demanar que «intensifiquin els seus contactes» per aconseguir la «restauració de les institucions de govern tan aviat com sigui possible».

Johnson, va assenyalar la font, també «va deixar clar» que el Regne Unit abandonarà la UE el proper 31 d'octubre «passi el que passi», encara que la seva «intenció és fer-ho amb un acord». En cas contrari, va afegir el portaveu, el primer ministre està compromès al fet que no hi hagi una frontera física entre les dues Irlandes, per tal de respectar l'acord de pau de Divendres Sant (1998), el text del qual va posar fi al conflicte sectari a la província entre catòlics i protestants.

No obstant això, el líder conservador rebutja la solució proposada per Brussel·les i Dublín per assegurar la invisibilitat de la frontera després del Brexit, que passa per l'aplicació de la controvertida salvaguarda irlandesa. Aquest mecanisme de seguretat preveu mantenir Irlanda del Nord alineada amb certes normes del mercat únic i la unió duanera, mentre que la resta del Regne Unit quedaria fora d'aquests espais econòmics.

Per part seva, el partit nacionalista irlandès Sinn Féin va afirmar que el primer ministre britànic ha de convocar un referèndum sobre la reunificació de les dues Irlandes si el Regne Unit abandona la Unió Europea sense un acord. La seva presidenta, Mary Lou McDonald, va plantejar aquesta demanda després de reunir-se a Belfast amb Johnson. «El seu curs d'acció sembla que està dirigit cap a un Brexit desordenat. Li hem dit que això seria catastròfic per a l'economia irlandesa», va assenyalar McDonald.