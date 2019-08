La militància de Bildu avala facilitar que el PSN governi a Navarra

La militància d'EH Bildu ha donat suport a l'abstenció dels parlamentaris de la formació abertzale per possibilitar la investidura de la candidata del PSN, María Chivite, com a presidenta del Govern de Navarra. A la consulta vinculant que va convocar la formació abertzale, un 75 per cent va votar a favor de l'abstenció i un 25 per cent va avalar que es voti en contra a la investidura. Van participar 1.999 militants del total de 2.600 persones que podien fer-ho. D'aquesta manera, María Chivite compta per a la seva investidura amb el suport de PSN, Geroa Bai, Podem i Izquierda-Ezkerra, i amb la necessària abstenció d'EH Bildu.

En un altre ordre de coses, el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, va garantir que hi haurà pacte amb el PP i Ciutadans per a la formació de Govern a la Comunitat de Madrid, atès que l'acord està ja «molt avançat» i les relacions entre les tres formacions són «magnífiques». «No hi haurà eleccions, no governarà l'esquerra, arribarem a un acord», va asseverar. Així es va pronunciar el també diputat estatal i regidor a l'Ajuntament de Madrid en una roda de premsa al Congrés en què va proclamar el «fracàs absolut» dels «cordons sanitaris» al voltant de la seva formació, també a la Comunitat de Madrid.

Per altra banda, el candidat del Partit Socialista, Javier Lambán, va ser elegit president d'Aragó, en obtenir 36 vots a favor del total de 67 diputats que conformen el Parlament autonòmic, superant així la majoria absoluta, gràcies al suport de cinc grups, mentre que va rebre 31 vots en contra.

Li van donar suport els 24 diputats del PSOE, els cinc de Podem, tres de Chunta Aragonesista, tres més del Partit Aragonès i un d'Izquierda Unida, mentre que van votar «no» els 16 diputats del PP, els 12 de Ciutadans i els tres de Vox. Aquesta votació va ser fruit de l'acord d'investidura i governabilitat subscrit entre el PSOE, Podem, CHA i PAR.