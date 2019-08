Sánchez pressionarà Podem i buscarà l'aval d'associacions i col·lectius socials

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, iniciarà a partir d'avui contactes amb representants d'associacions i col·lectius socials per elaborar una «proposta oberta» que presentarà a Unides Podem per buscar un acord programàtic i no de coalició amb Pablo Iglesias. Sis dies després de la seva investidura fallida per no prosperar la coalició amb Podem, Sánchez va explicar en una carta a la militància del PSOE el seu compromís d'intentar la formació de Govern i va assegurar que impedir la repetició electoral és una «prioritat absoluta» per a ell.

«No llençarem la tovallola i en aquest camí m'implicaré personalment i de forma decidida durant les properes setmanes per convicció i per responsabilitat», va assenyalar el líder socialista, que aposta per un acord que segueixi el model de Portugal o Dinamarca, on governen els partits socialdemòcrates amb suports externs d'altres forces progressistes que garanteixen l'estabilitat i el compliment del programa.

Al marge d'aquestes converses amb representants de la societat civil, la intenció de Sánchez és trucar en els propers dies els líders dels principals partits per mantenir amb ells contactes discrets per temptejar les possibilitats d'un nou intent d'investidura. A l'equip de Sánchez no es mostren optimistes sobre la possibilitat d'un acord, com va deixar entreveure la portaveu de l'Executiu, Isabel Celaá, encara que insisteixen que el líder socialista seguirà intentant-ho. «Si no hi ha aigua a la piscina, no val la pena passar per una investidura», va afirmar la portaveu del Govern, qui després del fracàs de l'acord de coalició va insistir que cal buscar ara l'acord programàtic.

La mateixa opinió va expressar la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que va insistir que els socialistes buscaran aquesta vegada un acord programàtic i no tornaran a debatre sobre una possible coalició. Montero va assegurar que els socialistes exploraran «totes les vies possibles que permetin arribar a un acord programàtic amb Unides Podem» i que també «permetin demanar l'abstenció del PP i de Ciutadans perquè no és bo que el Govern d'Espanya estigui en mans dels independentistes».

Va destacar que després de la seva investidura fallida, Sánchez va dir que no llença la tovallola i va assegurar que «en l'últim que pensa el PSOE és en la possibilitat d'eleccions». «Cal explorar noves vies i veure si es pot arribar a una entesa amb nous acords», va apuntar Montero, que va insistir en l'oferta programàtica, perquè «l'esquerra sempre s'ha posat d'acord per parlar dels problemes» dels ciutadans. Pel que fa a la repetició d'eleccions, és una possibilitat que Montero no contempla, encara que tampoc descarta perquè segons va dir el camp d'actuació dels socialistes està «delimitat» i hi ha d'haver voluntat per part dels altres.

Per part seva, el secretari d'Acció de Govern de Podem, Pablo Echenique, va respondre a la carta enviada per Pedro Sánchez a la militància socialista tot afirmant que el president del Govern en funcions «vol acaparar el cent per cent del poder sense negociar». En un missatge al seu compte de Twitter, Echenique va assenyalar que, per entendre millor la carta de Sánchez, quan aquest diu que vol un acord programàtic amb Unides Podem que possibiliti un Govern dels socialistes «a la portuguesa», això vol dir que vol el cent per cent del poder «encara que estigui lluny de la majoria absoluta».

«Per entendre millor els titulars: Govern a la portuguesa significa Govern en què acaparo el 100% del poder, sense negociar, perquè sí, encara que estigui lluny de la majoria absoluta i amb l'avantatge de tenir les mans lliures per pactar amb la dreta quan em doni la gana», assenyala Echenique en el seu tuit.