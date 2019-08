Cs accepta el document rebaixat de Vox i facilita la investidura d'Ayuso a Madrid

La candidata del PP a la Comunitat de Madrid i futura presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, espera que la investidura es faci al més aviat possible per poder formar un govern basat en el diàleg «permanent», després d'acceptar també el document de Vox, unes propostes que són «assumibles per a tots els ciutadans».

Així ho va indicar als mitjans de comunicació després que el líder de Cs, Ignacio Aguado, hagués manifestat que assumeix el document definitiu de Vox per fer costat a la investidura de cara a donar via lliure a l'Executiu autonòmic de coalició que conformaran els populars i els taronja.

També va dir que la Comunitat de Madrid es gestionarà com s'ha fet durant les darreres dues dècades. «Jo no tinc complexos, no m'importen les etiquetes de la dreta», va llançar.

En aquest sentit i després que es desbloquegés la investidura, Ayuso va celebrar que les negociacions durant dos mesos entre els tres partits hagin culminat amb «èxit» i els va agrair poder «solucionar els esculls lògics» que sorgeixen en un procés d'aquestes característiques.

Aquestes paraules d'agraïment les va estendre també al líder del PP, Pablo Casado, i al secretari general del PP, Teodoro García Egea, pel seu treball durant aquests mesos i sense la tasca dels quals «no s'hauria arribat fins aquí».

Ara, va comentar la futura presidenta regional, cal «pensar» en els madrilenys i conformar un nou Govern regional «al més aviat possible» per destacar que serà la primera vegada que la Comunitat de Madrid té un executiu «en coalició», amb el suport des de fora d'una altra formació, la qual cosa obliga a actuar amb «sensatesa» i «consens permanent».

La futura presidenta regional ha reivindicat que la «llibertat» és un concepte que «protegeixen» les tres formacions i en la qual basarà l'acció de govern, unit a la baixada d'impostos i a l'eficàcia dels serveis públics, continuant el treball emprès pels anteriors governs del PP a la regió.



155 mesures acordades

Per tant, confia que en pocs dies pugui posar en marxa el programa de govern que consta de les 155 mesures acordades entre el PP i Ciutadans, a les quals se sumaran les propostes presentades aquest dijous per Vox, cosa que suposa «inaugurar una manera diferent de governar». Sobre aquesta qüestió, va llançar la promesa als madrilenys que ho «faran bé» durant la legislatura.

Qüestionada sobre si prefereix una investidura el mes d'agost, Ayuso va dir que els madrilenys porten dos mesos esperant la conformació d'un nou Executiu. En conseqüència, opina que com més aviat hi hagi un debat d'investidura, «millor per a tots».

Vox va cedir, per intentar arribar a un acord d'investidura a Madrid, en la pretensió que tenia de derogar alguns articles de les lleis LGTBI de la Comunitat o de reduir el nombre de conselleries, que s'havien ampliat en l'acord de govern de coalició assolit entre el PP i Ciutadans amb els seus 155 mesures.

Es tracta de dos punts que recollia el document inicial de Vox i que suposaven els principals esculls perquè des de Ciutadans donessin el vistiplau a aquest. En el text «definitiu» presentat aquest dijous a la portaveu de Vox a l'Assemblea de Madrid, Rocío Monestir, no es fa esment a cap de les dues qüestions.

D'aquesta manera, desapareix l'apartat en el qual la formació de Santiago Abascal a Madrid demanava «derogar qualsevol normativa que pugui atemptar contra la llibertat dels pares a educar els seus fills segons conviccions morals, com defensa l'article 27.3 de la Constitució Espanyola».

En concret, sol·licitaven derogar tots aquells articles continguts en les lleis 2/2016 i 3/2016 que atemptin contra la llibertat dels pares a donar als seus fills una educació conforme als seus valors morals.