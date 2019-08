La Fiscalia Anticorrupció demana imputar Esperanza Aguirre pel finançament irregular del PP de Madrid

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat citar com a investigada l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre pel finançament irregular del PP de Madrid. Ha presentat un escrit de 75 folis al jutjat d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional on demana a Manuel García-Castellón que reorganitzi les peces separades del 'cas Púnica' per agilitar-ne l'enjudiciament i l'obertura de judici oral.

Segons confirmen fonts fiscals, entre les persones que demana investigar es troba l'expresidenta madrilenya (a la peça separada 9 sobre el desviament de fons per pagar despeses del partit a Madrid). Les mateixes fonts també confirmen que entre les persones investigades hi ha la també expresidenta madrilenya Cristina Cifuentes. Des d'Anticorrupció consideren que va existir una trama que durant el temps va teixir una "espessa xarxa d'influències usada suposadament per obtenir beneficis il·lícits". Amb la proposta que fa al jutge, la fiscalia vol "simplificar i impulsar el procediment" ja que considera que els fets acreditats "demanen temps diferents" per arribar a judici.