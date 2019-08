Mor un jove per la cornada d'una vaqueta en unes festes d'Alacant

Un jove de 26 anys i veí de Petrer va morir ahir a causa d'una greu cornada de 20 centímetres en una cama durant la solta de vaquetes de les festes patronals d'El Pinós. El jove va ser traslladat a l'Hospital d'Elda, on els metges no van poder fer res per salvar-li la vida.

La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies en què es va produir la mort del jove.

L'accident va tenir lloc poc després de dos quarts de vuit del vespre mentre els festers gaudien amb la primera vaca del festeig. Un dels joves corredors va ser envestit a l'altura de la cuixa esquerra, a la part interna, i un cop el va deixar anar la vaqueta va ser ajudat per diverses persones per sortir de la plaça i ser atès a la infermeria.

El jove portava la cama esquerra ensangonada i en un primer moment va ser atès pel metge cirurgià de la plaça. Després d'una primera assistència al Pinós va ser traslladat amb urgència a l'Hospital d'Elda, on va arribar a les 20:42 amb una brutal ferida a la part interior de la cuixa de la cama esquerra. Va ingressar en parada cardiorespiratòria i se li van realitzar maniobres de reanimació amb les que es va aconseguir estabilitzar-lo. Se li va posar una via central o altra perifèrica i 6 unitats de sang i es va intentar reparar la brutal ferida cardiovascular que li havia infringit el toro. Finalment no es va aconseguir reparar els vasos sanguinis per les tres trajectòries que li havia provocat la banyada. Va morir al quiròfan de l'hospital d'Elda a les 21:25

La corporació municipal es va reunir d'urgència ahir a la nit després de conèixer la mort del jove i va decidir suspendre el festeig taurí previst per avui. També va decretar 24 hores de dol i va suspendre altres actes previstos en la programació.