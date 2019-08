Sánchez insisteix en la «via portuguesa» per a trencar la resistència de Podem

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, va tornar ahir a treure el comodí de la «via portuguesa» per a intentar tirar endavant la seva investidura després d'haver fracassat la intenció d'arribar a un acord de coalició amb Unides Podem, amb el qual el president del Govern en funcions no semblava molt còmode. De moment, la fórmula portuguesa és rebutjada pel partit de Pablo Iglesias, que el veu com un nou intent del PSOE d'aconseguir gratis els suports que necessita per a retenir la Moncloa i «acaparar el 100% del poder» sense negociar res, com va sostenir ahir el secretari d'Acció de Govern de la formació, Pablo Echenique.

Malgrat el cop de porta del partit morat, Sánchez va tornar ahir a la càrrega amb el model portuguès i el primer que ha fet és començar a reunir-se amb col·lectius i associacions de tota mena -ahir amb dones- per a tractar de fer claudicar a Podemos i que doni suport finalment un executiu socialista abans del 23 de setembre, que és quan es dissoldrien una altra vegada les Corts si no hi ha investidura.

Suports que el secretari general socialista vol que siguin des de fora, posant sobre la taula l'anomenada «via portuguesa» com un exemple d'èxit i estabilitat. Aquest model lusità es va posar en marxa després de les eleccions de 2015, que va guanyar la coalició conservadora liderada per Pedro Passos Coelho fregant la majoria absoluta; no obstant això, el seu govern a penes va durar deu dies perquè va ser derrocat per una moció de censura d'una aliança d'esquerres liderada el socialista Antonio Costa.

Això sí, Sánchez, va sostenir ahir que l'objectiu de la ronda de contactes amb representants de la societat civil no és «en absolut» pressionar a Unides Podem perquè s'avingui a donar suport a la seva investidura. Així, va sostenir que el que persegueix amb aquestes reunions és, precisament, la qual cosa demanda a la resta de partits: «reflexionar i actuar amb responsabilitat».

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, es reunirà dijous que ve, 8 d'agost, amb el president de CEOE, Antonio Garamendi, i Cepyme, Gerardo Cuerva, així com als secretaris generals de CC.OO., Unai Sord, i UGT, Pepe Álvarez, per a abordar l'actual situació política i analitzar opcions de govern, segons van confirmar fonts sindicals i de la patronal.

En el marc de la ronda de trobades que ha iniciat Sánchez amb representants d'associacions i col·lectius socials, des de la Moncloa han citat als líders empresarials i sindicals a mantenir diferents reunions amb el cap de l'Executiu en funcions dijous que ve per a abordar l'actual situació política, després de la fallida investidura de Sánchez el dijous de la setmana passada.

Des dels sindicats defensen configurar un programa i un Govern progressista que doni estabilitat a la legislatura per a resoldre els assumptes més urgents, com una norma que faciliti actualitzar més enllà del 0,25% les pensions en 2020, i afrontar reformes estructurals en àmbits com el laboral, energètic o digital, segons han indicat a Europa Press en fonts sindicals.

Des de CC.OO. van avisar del risc que les pensions públiques es revaloricen només un 0,25% el pròxim 1 de gener de 2020 si no es constitueix un Govern que pugui aprovar una norma amb rang de llei que permeti elevar la pujada o es presenti un projecte de llei o una proposició de llei per part d'algun grup en el Congrés, dues vies que quedaran tancades si es dissolen les Corts el pròxim 23 de setembre.

Les mateixes fonts van precisar que les organitzacions sindicals no mediaran en les negociacions i els futurs pactes ni es posicionaran a favor de si el nou Executiu ha de constituir-se a través d'una coalició o 'a la portuguesa' com advoca ara el PSOE. Sordo (CC.OO.) i Álvarez (UGT) han emplaçat en diverses ocasions a PSOE i Podem a aconseguir un acord per a evitar la repetició d'eleccions. La patronal destaca la disposició a assistir a la trobada per a escoltar els missatges de Sánchez.