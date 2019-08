Ximo Puig presenta un pla per pal·liar els efectes del Brexit a València

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar ahir un Pla «Post-Brexit» de la Comunitat Valenciana que inclourà accions per a «pal·liar» els efectes de la sortida del Regne Unit de la UE i «en defensa de les exportacions, el turisme i els valencians i valencianes residents al país britànic».

Així es va manifestar el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la reunió que va mantenir al Palau de la Generalitat amb l'ambaixador sortint del Regne Unit a Espanya, Simon Manley, a qui ha agraït la «estreta relació» amb la Comunitat Valenciana «en aquests anys de dificultat».

En aquest sentit, Puig va avançar que es posaran en marxa mesures per pal·liar els efectes del Brexit.

El Pla «Post-Brexit» valencià inclourà mesures per «defensar als 11.000 valencians i valencianes que viuen al Regne Unit així com en favor dels 80.000 ciutadans britànics que estan a la Comunitat» i per «protegir les exportacions valencianes i el turisme».



Trobada amb l'ambaixador

El president va traslladar a la trobada a l'ambaixador la voluntat del Consell de dur a terme accions per augmentar la presència de la Comunitat en el Regne Unit, el que es farà «de manera coordinada amb les cambres de comerç», tal com va acordar amb el president del Consell de Cambres, José Vicente Morata.

Puig va subratllar que la Comunitat Valenciana «ha estat sempre exemple de reacció sobre la situació produïda pel Brexit».