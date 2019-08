Chivite, presidenta de Navarra gràcies a l'abstenció de Bildu

La candidata socialista María Chivite va ser investida ahir presidenta de la comunitat foral de Navarra al rebre el suport de PSN, Geroa Bai, Podem i Esquerra-Ezkerra, i l'abstenció d'EH Bildu, el que li va donar la majoria simple necessària per guanyar la segona votació celebrada per a la seva investidura.

Després que dijous a la primera votació EH Bildu votés en contra, passades 24 hores cinc dels set parlamentaris de la formació abertzale es van abstenir i els altres dos van votar en contra, tal com estava previst, per possibilitar la investidura de Maria Chivite. Navarra Suma va mantenir el seu vot en contra a la candidata socialista. D'aquesta manera, Chivite ha sumat 23 suports, va rebre 22 vots en contra i va tenir cinc abstencions.

La líder del PSN pren el testimoni d'Uxue Barkos (Geroa Bai) a la Presidència de Navarra després d'haver acordat un programa de legislatura amb Geroa Bai, Podem i Esquerra-Ezkerra.

Presidirà un Govern de coalició que estarà format per 13 departaments, vuit per al PSN, quatre per Geroa Bai i un per Podem. Esquerra-Ezkerra ha declinat entrar a l'Executiu.

El Govern no tindrà majoria al Parlament de Navarra, ja que suma 23 dels 50 escons del Legislatiu. Maria Chivite va afirmar dijous durant la presentació del seu programa polític que és «plenament conscient» que l'Executiu que presidirà «serà un Govern sense majoria absoluta, i que genera recels en certa part de la societat», pel que va demanar «confiança».



«La confiança s'ha de guanyar»

Chivite va reconèixer que «és veritat que la confiança s'ha de guanyar, no és un acte de fe» i per això ha assegurat que ofereix «diàleg a la Cambra, als agents socials i econòmics, a les entitats i organitzacions socials, a tots els actors que contribueixen des de la seva activitat a construir Navarra, a dotar de valor a Navarra».Per contra, el president d'UPN i portaveu de Navarra Suma, Javier Esparza, va afirmar que la investidura de la líder del PSN amb l'abstenció d'EH Bildu "marca un abans i un després" i va assegurar que Chivite "passarà a la història com la socialista que va dinamitar els acords entre constitucionalistes a Navarra ". "S'ha trobat a braços d'EH Bildu i ha menyspreat al 37 per cent dels navarresos que han votat a Navarra Suma i molts votants socialistes que volien un govern constitucionalista", va assegurar.

La portaveu parlamentària d'EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha advertit que sense la formació abertzale "no és possible construir cap alternativa a la dreta a Navarra" i ha subratllat que "no es pot ignorar que EH Bildu i el que EH Bildu representa són presents en les institucions i en tots els àmbits de la nostra societat ".