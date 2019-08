Una coalició anti-Brexit assesta la primera derrota política a Boris Johnson

La victòria de la candidata liberaldemòcrata en les eleccions anticipades que es van celebrar ahir en un districte de Gal·les han reduït al mínim la majoria de la qual disposa el Partit Conservador en la Cambra dels Comuns, que només se situa un diputat per sobre del llindar. La d'aquest dijous va ser la primera prova electoral per a Boris Johnson i, segons la BBC, es va saldar amb la derrota més prematura per a un primer ministre des de la Segona Guerra Mundial. L'aspirant «tory», Chris Davies (que va perdre l'escó després de ser acusat de presentar documents falsos per obtenir dietes), va obtenir amb prou feines 1.425 vots, davant dels 8.038 que va aconseguir la candidata liberaldemòcrata Jane Dodds. Els laboristes van quedar relegats a la quarta plaça, per darrere del Partit del Brexit de Nigel Farage. Altres formacions com Plaid Cymru i Els Verds no van presentar candidats per maximitzar les opcions «anti-Brexit».