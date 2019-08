El Govern rebaixa el to amb Podem i Celaá assegura que «volem entendre'ns»

El Govern ha decidit modular els retrets a Podem, continus des del fracàs de la investidura de Pedro Sánchez. Dijous passat, el president en funcions va tornar a esmentar els morats com a «socis preferents», recuperant l'expressió nascuda dels 12 mesos de col·laboració després de la moció de censura a Mariano Rajoy. Ahir, la portaveu de l'Executiu, Isabel Celaá, va dedicar bona part de la seva compareixença després del Consell de Ministres a rebaixar el to cap a la formació que encapçala Pablo Iglesias.

Una coalició com la que es va explorar sense èxit, i en la qual els morats continuen insistint, està descartada, almenys de moment, però Celaá va deixar clar que vol «entendre's» amb Podem, creant un «espai comú».

Però a més la ministra d'Economia i Empresa en funcions, Nadia Calviño, va avisar que la falta de «un Govern plenament operatiu» pot tenir «costos» en l'economia espanyola. «Les nostres perspectives econòmiques serien més positives si tinguéssim una situació de seguretat jurídica i d'estabilitat política», va dir Calviño durant la roda de premsa després del Consell de Ministres. La titular d'Economia va advertir que la situació que viu Espanya, amb un Govern en funcions ees més inquietant per la «incertesa» que provoquen factors del panorama extern com a possible sortida sense acord del Regne Unit de la UE, prevista per al 31 d'octubre, o la guerra comercial que protagonitzen la Xina i els Estats Units.

No obstant això, Podem va assenyalar ahir que després de la investidura fallida de Pedro Sánchez al juliol ara s'obre un temps per a negociar una coalició, i va rebutjar la «via portuguesa» oferta pel PSOE.