Indignació a Bilbao per la violació en grup d'una noia per part de 6 homes

Sis individus, d'entre 18 i 36 anys d'edat, van ser detinguts ahir a la matinada a Bilbao com a presumptes autors d'una agressió sexual a una dona de 18 anys.

Segons va informar el Departament basc de Seguretat a Europa Press, els fets s'haurien produït la nit passada als voltants del parc d'Etxebarria, a Bilbao, i les detencions es van fer per l'Ertzaintza i la Policia municipal de la capital biscaïna.

La víctima s'hauria traslladat a un centre de hospitalari des d'on es va avisar la Policia basca dels fets. Les sis detencions es van produir al llarg de la matinada.

Els grups polítics de l'Ajuntament de Bilbao van fer pública aquest divendres una declaració en què expressen la seva «màxima condemna» i «més profunda indignació» davant l'agressió sexual en grup

El consistori bilbaí va recordar, a través d'un comunicat, que aquest tipus de delictes suposa un «atemptat a la integritat física i moral i, en conseqüència, una greu i intolerable vulneració de tots els drets humans».

Per això, l'Ajuntament va mostrar el seu «rebuig i incomprensió» per aquests fets, i ha transmès el seu «més sincer suport» a la dona, així com al seu entorn proper.

Alhora, la declaració recorda als bilbaïns que agressions sexuals i sexistes com aquesta són «un reflex més de la violència masclista que es produeix en la societat i en la vida quotidiana, tant en l'àmbit privat com en el públic».

En aquest sentit, el text rebutja qualsevol tipus de conducta no respectuosa cap a les dones, des dels gestos i actituds sexistes fins a les agressions més extremes.

Per això, l'Ajuntament bilbaí, en el seu compromís per aconseguir una societat «bilbaïna justa i igualitària», insta tota la ciutadania a «no ser còmplice de cap tipus d'agressió sexista i, per tant, a mantenir una actitud de tolerància i impunitat zero».

Per al consistori, tots han de posicionar-se activament davant qualsevol expressió de violència contra les dones, «denunciant, no consentit, no romanent en silenci» i mostrant el seu suport als que l'hagin sofert. En definitiva, continua la declaració, «adoptant una responsabilitat individual i col·lectiva enfront de les agressions masclistes».

Per la seva banda, la Federació d'Associacions Veïnals de Bilbao va mostrar la seva «repulsa» per «la poca resposta institucional» davant de fets com l'agressió sexual en grup denunciada aquesta passada nit per la jove de 18 anys.

L'esmentada federació va assegurar que «el fet que passi dia sí dia també una nova agressió no ho fa més fàcil de pair», alhora que va afirmar que «encara» els «provoca sorpresa, pel sentiment d'impunitat dels agressors», així com «estupor per la desprotecció de la víctima i repulsa per la poca resposta institucional, que per lluitar contra altres violències treuen pit, diners i voluntat política».

Segons el parer de l'agrupació veïnal, les condemnes judicials no han suposat «un canvi real en la consciència dels homes», pel que han assegurat que «és hora de buscar una solució que acabi amb aquesta violència exercida contra les dones».

Almenys 34 agressions sexuals o violacions múltiples s'han produït des de principis de 2019 a Espanya, segons «Geoviolencia Sexual» ( geoviolenciasexual.com), un projecte de Feminicidio.es que recopila extraoficialment, a través de notícies de mitjans de comunicació, les agressions sexuals múltiples que s'han perpetrat des del 2016.