Mar Open Arms busca port per a 124 immigrants

Proactiva open arms/oscar camps

L'ONG Open Arms ha rescatat, en menys de 24 hores, un total de 124 migrants enmig del Mediterrani. L'organització va informar que durant la matinada del divendres va socórrer 69 persones, que es van sumar a les 55 que ja es trobaven en el vaixell. Al tancament d'aquesta edició l'ONG treballava per trobar un port per poder atracar de forma segura. Entre els acabats d'assistir hi havia dos nens i dues dones embarassades, «una d'elles de 9 mesos amb contraccions», va apuntar el fundador de l'organització, Òscar Camps.