«Som proactius perquè el client tingui la millor solució»

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en subministraments i serveis en el medi natural. Des de la seva creació l'any 1998, el principal valor i motor de l'empresa ha estat la sensibilitat mediambiental dels clients. La fusta de pi tractat, constitueix l'eix principal de l'empresa.

Com definiries Fitor Forestal?

És una empresa familiar especialitzada en treballs en el medi ambient i subministrament de materials per obres mediambientals.

Quines són les vostres activitats?

Tenim tres activitats: una és el subministrament de fusta tractada per exteriors (normalment per construccions d'obra pública); construccions pròpies d'obra pública amb fusta tractada i treballs forestals. Som més de 20 treballadors i col·laborem amb empreses externes.

Quina diries que és la vostra tasca principal?

De les tres la principal és la comercialització de fusta tractada per exteriors i ens centrem en la venda per internet.

Com funciona aquesta venda?

Nosaltres tenim un bon posicionament als buscadors i a les xarxes i molts dels nostres clients són professionals que necessiten material per fer una obra i ens localitzen o bé ja ens coneixen. A través d'Internet contacten amb nosaltres, els hi fem un pressupost i si els hi interessa els hi enviem tot el material a l'obra.

Ha canviat molt el model de compra?

En el nostre sector totalment, tot i ser un magatzem de fusta que tradicionalment hauríem de subministrar al mercat més local, des d'aquí subministrem a tota la Península i tenim clients per tot arreu. Abans no ens haguéssim pogut plantejar això. Fa 21 anys que ja vam néixer amb aquest model d'Internet, ja no veníem del model tradicional.

Quins són els vostres punts forts?

L'especialització en fusta tractada per exterior i la capacitat per donar-nos a conèixer. Alhora el servei de personalització que oferim a cada client per preparar les comandes a mida. Nosaltres podem subministrar qualsevol mena de fusta exterior i tractada.

També treballeu en l'àmbit de la construcció?

Un altre de les tasques que fem és la construcció. Podem muntar fusta tractada per obra pública com poden ser instal·lacions al camí de ronda, passarel·les de platja o tanques per particulars, entre d'altres.

Què us diferència de les empreses del sector?

L'especialitat amb un tipus de fusta única com és l'exterior, no hi ha gaires o quasi cap magatzem que ho faci. També l'atenció individual per a cada projecte, no esperem que ens diguin que volen, sinó que intentem entendre el projecte i recomanar els materials més adequats. Som proactius perquè el client tingui la millor solució.

Futur

Tenim plans de creixement, hem comprat noves instal·lacions per millor el nou magatzem de fusta amb més capacitat per poder donar més serveis als clients.

Des de quan treballeu amb BBVA?

Des que vam començar el 1998. Ens van donar el primer prèstec per poder dur a terme el nostre projecte i avançar.

Com valoreu el tracte de la banca?

En l'àmbit de condicions i grans operacions sempre ens hem entès molt bé i hem aconseguit fer bons tractes. A l'hora de negociar un préstec o una hipoteca hem aconseguit molts bons resultats.

Utilitzeu l'aplicació mòbil i el Netcash (banca per internet)?

Sí, el Netcash sobretot a través de l'ordinador, però també fem servir l'aplicació mòbil.