Almenys 12morts per una explosió en una base militar siriana

Almenys 12 persones van morir per una explosió registrada en una base militar al centre de Síria, on en 2017 va desenganxar una missió que suposadament va atacar una població civil amb gas sarín, segons informen aquest dissabte activistes i mitjans oficials de la república àrab, que atribueixen la detonació a un «error tècnic».

L'explosió va tenir lloc concretament a l'aeroport de la base aèria d'Al Shayrat, la província de Homs, durant el transport d'una remesa de «munició caducada», d'acord amb l'agència oficial de notícies SANA, que no necessita el nombre de morts.

D'això es van encarregar les fonts al país de l'ONG Observatori Sirià per als Drets Humans. Segons les mateixes, almenys 12 militars i paramilitars aliats van morir a la detonació, les causes encara no poden explicar.

A l'Shayrat va ser l'objectiu d'un atac amb míssils llançat pels Estats Units fa dos anys a represàlia per l'atac aeri amb gas sarín contra la ciutat de Jan Sheijún, al nord-oest de Síria, que es va enlairar des d'aquesta base, i en què van morir un centenar de persones i 300 van resultar ferides.El president de Síria, Baixar Al-Assad, ha negat reiteradament l'ús d'armes químiques i ha recordat que, en virtut de l'acord aconseguit en 2013 --després altre gran atac atribuït a Damasco-- amb Rússia i els Estats Units, va lliurar tots els seus arsenals tòxics a la comunitat internacional perquè fossin destruïts.