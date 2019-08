Detingut per empènyer un home a les vies del metro de Madrid

La Policia Nacional va detenir ahir un home de nacionalitat brasilera per empènyer un jove de 23 anys a les vies de l'estació de metro d'Argüelles de Madrid just quan passava un tren. Segons fonts policials i una portaveu d'Emergències Madrid, el noi, de nacionalitat espanyola i sense cap relació amb l'agressor, va aconseguir salvar la vida de miracle, ja que després de caure es va refugiar entre el buit de les vies. El tren li va passar per sobre i només va patir ferides lleus, i el gran ensurt. L'agressor, que portava posat uns guants d'MMA -una modalitat d'arts marcials- va ser detingut poc després per la Policia per temptativa d'homicidi. En un primer moment, va ser retingut pel cos de seguretat del suburbà, encara que alguns testimonis van relatar que va intentar resistir-se i va intentar fugir. Els fets van passar al voltant de les 10.15 hores.