EH Bildu critica els sectors que volen «crispació» per la rebuda dels presos d'ETA

La portaveu d'EH Bildu al Parlament de Navarra, Bakartxo Ruiz, va sostenir que és «molt difícil» fer un «debat serè» pel que fa a les rebudes a expresos d'ETA a l'estar «massa condicionat per sectors que busquen generar un clima de crispació i fins i tot de judicialització».

En declaracions a Radio Euskadi, recollides per Europa Press, Ruiz es va referir també a la investidura de la socialistes Maria Chivite com a presidenta de Navarra i ha advertit que la militància d'EH Bildu ha actuat amb més «altura de mires» que el PSN .

Qüestionada per si la postura adoptada per EH Bildu a Navarra pogués ser aplicada per Unides Podem a l'Estat per superar la situació de bloqueig, Ruiz va afirmar que «tenir la possibilitat de condicionar les polítiques del govern amb uns objectius concrets, per avançar en determinades qüestions socials, és una posició que dóna determinades possibilitats polítiques a EH Bildu a Navarra».

«A l'Estat hi ha temps per poder evitar una repetició electoral i cada força política haurà de dir quina és la seva posició i l'objectiu que cerca. A nivell estatal, EH Bildu el que ha dit ho ha fet, no bloquejar», va afirmar, per afegir que a l'Estat les «possibilitats de governabilitat no són massa» i, tot i que «cap és bona, hi ha algunes pitjors que altres».

Pel que fa a les rebudes d'expresos d'ETA Ruiz va considerar que és «molt difícil» realitzar un «debat serè» en estar «massa condicionat per sectors que busquen generar un clima de crispació».