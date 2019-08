Montero i Iglesias anuncien el naixement de la seva filla Aitana

La portaveu d'Unides Podem al Congrés, Irene Montero, va donar a llum per part natural divendres a la nit a una nena, la seva tercera filla, a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

«Avui ha nascut Aitana. Ha arribat abans d'hora com és costum en la família, però per sort i gràcies a la vigilància sanitària, ha estat molt menys impugna que els seus germans», va escriure el líder de la formació morada i pare de la nena, Pablo Iglesias. Tots dos són pares de dos fills bessons d'una mica més d'un any. Leo i Manuel van néixer el 3 de juliol de l'any passat de forma prematura.