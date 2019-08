Una nova protesta per exigir eleccions lliures acaba amb 800 detinguts a Rússia

Les forces de seguretat russes van detenir prop de 800 persones durant una manifestació convocada ahir a Moscou per l'oposició, una setmana després que una altra mobilització similar conclogués amb més de mil detinguts i més de 70 ferits per la contundent repressió policial. Un grup d'observadors, OVD-info, va confirmar la detenció d'almenys 381 persones en la nova protesta, que igual que l'anterior manca dels permisos necessaris.

Abans de la marxa, la Policia va arrestar l'activista opositora Liubov Sobol, que havia cridat públicament a la mobilització. Sobol, que està en vaga de fam, va ser detinguda en un taxi quan intentava dirigir-se a la zona de la protesta i introduïda en un furgó policial.

Un tribunal moscovita va confirmar el divendres que 88 de les persones detingudes el cap de setmana passat havien estat posades formalment sota custòdia, que 332 havien estat multades i que s'han redactat més d'un miler d'acusacions. El Comitè d'Investigació examina la possible comissió de «disturbis massius», un delicte castigat amb fins el 15 anys de presó.



Major aperturisme

L'oposició reclama un major aperturisme de cara a les eleccions locals de setembre després del veto de diverses candidatures. La cita està considerada un preàmbul de les eleccions parlamentàries que tindran lloc el 2021, en un moment en el qual els sondejos reflecteixen una aparent pèrdua de suport al president, Vladimir Putin. Entre els detinguts en les últimes setmanes està també el destacat opositor Alexei Navalni, condemnat a 30 dies de presó per instigar les manifestacions i l'estat de les quals de salut ha estat objecte d'especulacions. El seu ingrés en un hospital per una suposada reacció al·lèrgica va portar a l'entorn de Navalni a denunciar un possible enverinament. El Comitè d'Investigació rus va anunciar l'obertura d'un procediment penal pel suposat blanqueig de 1.000 milions de rubles a través d'una fundació contra la corrupció institucional fundada per Navalni.