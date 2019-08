Passen a disposició judicial els detinguts per l'agressió sexual a una jove a Bilbao

Els sis individus d'entre 18 i 36 anys d'edat detinguts divendres a Bilbao com a presumptes autors d'una agressió sexual grupal a una jove de 18 anys van passar ahir a disposició judicial per prestar declaració davant el jutge, després d'haver passat la nit en dependències de l'Ertzaintza. Els arrestats, que es troben detinguts des de la matinada de dijous a divendres, van ser traslladats passades les 10 del matí a disposició del jutge de guàrdia, segons va informar el Departament basc de Seguretat.

Els fets es van registrar a la nit d'aquest passat dijous. Pel que sembla, la jove havia quedat amb un dels detinguts a través de les xarxes socials, i, en arribar al Parc Etxebarria, va intentar fugir en veure al grup. Després de la presumpta violació, la jove va acudir a l'hospital de Basurto acompanyada per la seva mare, i, des del centre sanitari, van activar el protocol establert en aquests casos.

La col·laboració entre la Policia Municipal i l'Ertzaintza, que comptaven amb la descripció dels presumptes agressors facilitada per la víctima, va permetre la detenció a la matinada de divendres dels sis individus que van cometre l'agressió sexual denunciada.

Precisament ahir, l'Ertzaintza va insistir, de cara a les festes que se celebraran a les capitals basques i pobles d'Euskadi durant l'estiu, en què no s'acceptin cites «estranyes» a través de les xarxes socials o trobades «a cegues» per evitar agressions sexistes. Per això difondran tres tipus de fullets amb consells i mesures de prevenció per evitar agressions sexistes, així com robatoris en domicili i furts. Els primers es repartiran durant les festes de La Blanca, que se celebraran fins al 9 d'agost, i els seguiran les festes populars de Sant Sebastià i Bilbao.