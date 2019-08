València s'ofereix per acollir l'Open Arms amb 121 immigrants a bord

Un moment del rescat de l'embarcació per part dels membres de l'ONG catalana.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha ofert la ciutat de València per acollir el vaixell de l'ONG catalana Proactiva Open Arms, que navega amb 121 immigrants rescatats al Mediterrani, després que dues dones africanes, en avançat estat de gestació, fossin evacuades a Itàlia ahir dissabte.

Així ho ha determinat Ribó, per a qui València és «una ciutat d'acollida, oberta i amb un deure ètic i humà amb les persones que arrisquen les seves vides fugint del terror, la guerra o la misèria», van informar fonts municipals. Ribó ha fet aquest oferiment després de conversar amb la vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, i amb el vistiplau del president, Ximo Puig.

Segons van apuntar des de la Generalitat valenciana, la ciutat s'ofereix per acollir el vaixell d'Open Arms «si aquest no troba un port més pròxim o adequat» a les seves necessitats.

En cas d'atracar el vaixell a la ciutat, segons les fonts, es desenvoluparia un operatiu «similar al desplegat amb motiu del vaixell Aquarius», que va atracar amb dues naus més a València al juny de l'any passat amb 630 immigrants rescatats del Mediterrani.



Dues embarassades evacuades

Dues dones africanes en avançat estat de gestació han estat evacuades avui [ahir per el lector ] del vaixell d'Open Arms, on es trobaven després de ser rescatades al Mediterrani central amb 121 immigrants més. Així ho va anunciar el fundador d'aquesta organització humanitària, Óscar Camps. «Evacuació mèdica completa. Dues dones embarassades, una de 9 mesos i una altra de 8 mesos i mig acompanyada de la seva germana. Evacuades fa dues hores per Guàrdia Costanera italiana»; va explicar, a través del seu perfil a la xarxa social Twitter.

La nau es troba en aigües internacionals davant l'illa italiana de Lampedusa (sud), van explicar fonts de Proactiva, a l'espera de que els països segurs més pròxims, Itàlia o Malta, permetin el seu desembarcament, doncs mantenen els seus ports tancats a l'organització catalana.

Durant la nit, una embarcació de la Guàrdia Costanera italiana es va acostar a la de Proactiva i va evacuar en lliteres aquestes dues dones embarassades.

La primera dona té 32 anys, havia entrat ja en el novè mes de gestació, presentava una hèrnia abdominal de «gran mida» i en fer-li una ecografia a bord els voluntaris es van adonar que el fetus estava «travessat», cosa que suposaria un perill en cas de posar-se de part, va explicar la cap de missió, Anabel Montes. L'altra dona té 22 anys, està de 8 mesos i mig, i el seu nadó presenta el mateix problema que l'anterior, està mal posicionat. La dona va patir «tortures i violència física i sexual» a Líbia, on a més van assassinar el seu marit, per això va desembarcar amb ella la seva germana, que l'acompanyarà a l'hospital.

Montes també va explicar que a bord de la nau queden 121 immigrants i que tots presenten un «estat més o menys estable», encara que va urgir a obrir un port: «Cada minut que passa la situació empitjora i necessiten urgentment ser desembarcats en un port segur ja», va instar.

Fins a aquestes evacuacions, la nau d'Open Arms mantenia a bord 124 immigrants salvats en dues operacions diferents. La primera va ser dijous passat, quan van ser salvats un total de 55 immigrants, entre ells dos nadons bessons i una embarassada, just quan la seva embarcació estava «a punt de naufragar» i entrava aigua. La segona es va donar en plena nit de divendres, rescatant a 69 persones, entre aquests dos nens i dues dones embarassades i «una de nou mesos amb contraccions», i molts amb «signes inequívocs de la violència soferta a Líbia», d'on van salpar.

D'una altra banda el vaixell Alan Kurdi de l'ONG alemanya Sigui Eye té a bord 40 immigrants rescatats dijous passat i després de passar les últimes hores davant l'illa de Lampedusa, ahir a la nit va anunciar que es dirigia a Malta per intentar evacuar a un nen ferit a Líbia. Ahir dissabte la nau es trobava en aigües internacionals davant l'illa de Malta, tot i que encara sense permís per atracar i a l'espera de les «negociacions polítiques», van indicar a aquesta agència fonts d'aquesta organització. I és que tant Itàlia com Malta, abans de permetre l'arribada d'una nau de l'ONG amb immigrants, negocien amb altres països d'Europa la posterior reubicació dels rescatats.

A Itàlia, Mateo Salvini va comunicar la prohibició de que les embarcacions entrin o naveguin en aigües territorials del país. El ministre ultradretà, que manté una política de ports tancats a l'ONG, a les que acusa d'afavorir la immigració irregular, és l'impulsor d'un decret que preveu multes d'entre 10.000 i 50.000 euros a les que violin aquesta disposició.