Arran destrossa cotxes per criticar el lloguer turístic

El col·lectiu Arran ha posat la diana als cotxes turístics de Mallorca per criticar la massificació turística que pateix l'ílla i que es fa més palesa durant els mesos d'estiu. L'organització ha publicat un vídeo on es veu com fan pintades, punxen rodes i trenquen els vidres amb un martell de diversos vehicles.



En la publicació, que ha vist la llum aquest dilluns al seu compte de twitter denuncien que més de 100.000 cotxes de lloguer turístic circulen per Mallorca durant l'estiu el que provoca "saturació, insostenibilitat, contaminació i converteix la ciutat en un aparador turístic." I davant aquesta situació diuen que passen a l'ofensiva.





??? VÍDEO | Més de 100.000 cotxes de lloguer turístic a l'illa de #Mallorca: saturació, insostenibilitat, contaminació i convertir la ciutat en un aparador turístic. El jovent passem a l'ofensiva! ?? #TurismeMassiuVsVeïnes?????? pic.twitter.com/vH3qvw7s7z — Arran (@Arran_jovent) August 5, 2019