Un assessor de Johnson avisa que «és massa tard» per evitar un Brexit sense acord

Dominic Cummings, el controvertit director de campanya a favor de Brexit i assessor del primer ministre britànic, Boris Johnson, va advertir que «és massa tard» per impedir que es produeixi un Brexit sense acord el proper 31 d'octubre. Cummings està segur que el primer ministre complirà la seva promesa d'abandonar la Unió Europea a l'octubre amb o sense acord, encara que el líder laborista, Jeremy Corbyn, i els parlamentaris que estan a favor de continuar a la Unió Europea aconsegueixin forçar unes eleccions generals, segons el diari Sunday Telegraph.

«No s'adonen que si hi ha una moció de censura al setembre o octubre, convocarem eleccions per a després del 31 i marxarem de totes formes», va afirmar Cummings. La setmana passada el director de campanya va suggerir que Corbyn «havia perdut la seva oportunitat d'aconseguir que es celebrin eleccions» abans de la data prevista per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

Per part seva, Johnson va assegurar que està «decidit a complir» les promeses realitzades durant la controvertida campanya del referèndum sobre el Brexit, en la qual es va comprometre a destinar 1.800 milions de lliures addicionals al servei nacional de salut.

En un article que va ser publicat al diari The Sunday Times, el primer ministre britànic va assenyalar que aquesta quantitat es destinarà a la compra d'equipament mèdic i a realitzar diverses millores en un total de vint hospitals del Regne Unit. Des 2016, Johnson ha rebut dures crítiques en relació a la promesa estrella que va fer la campanya a favor de la sortida de la Unió Europea (UE), de la qual ell va ser el seu principal valedor, i que prometia invertir en el NHS els 350 milions de lliures (396 milions d'euros) setmanals que assegurava que es destinen al bloc comú.