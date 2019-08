Felip VI assegura que «el millor es trobar una solució abans d'anar a eleccions»

El Rei va assegurar que davant la situació de bloqueig polític que es viu per a la formació de govern després de la investidura fallida del president de l'Executiu en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, «el millor és trobar una solució abans d'anar a eleccions». Felip VI va fer aquesta afirmació a preguntes dels periodistes durant el posat que va protagonitzar al costat de la reina Letizia i les seves filles, la princesa Elionor i la infanta Sofia, al Palau de Marivent de Palma.

Per part seva, el vicesecretari de Comunicació del Partit Popular, Pablo Montesinos, va insistir que el PP «no es mourà del lloc on el van situar els espanyols» i va incidir que «no facilitarà la investidura de Pedro Sánchez -president del Govern en funcions. Seguirem exercint una oposició ferma, coherent i amb sentit d'Estat», va afirmar. A més, va recomanar a la vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, que «es posi a treballar i que intenti desbloquejar la situació amb aquells que ja ha triat com a aliats».

Paral·lelament, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va afirmar que si el líder del PSOE no aconsegueix ser investit abans que finalitzi el termini al setembre, serà el responsable que calgui repetir les eleccions generals, pel seu «fracàs» a l'hora d'arribar a un acord amb Unides Podem. Villegas va afirmar que Cs està esperant que, després de la investidura fallida del passat juliol, el PSOE «es reparteixi el poder» amb el secretari general de Podem, Pablo Iglesias.