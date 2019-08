El Govern estudia multar els ajuntaments que no evitin les rebudes a etarres

El Govern està preparant una reforma de la Llei de Reconeixement i Protecció a les víctimes del terrorisme de 2011, en la qual, entre altres qüestions, podria incloure multes a aquells ajuntaments que no impedeixin la celebració d'actes de rebuda a presos d'ETA. El delegat el Govern al País Basc, Jesús Loza, va explicar que un dels objectius d'aquesta reforma és que no es puguin celebrar actes com els de l'últim cap de setmana de juliol a les localitats guipuscoanes d'Hernani i Oñati. On van ser rebuts l'exdirigent d'ETA José Javier Zabaleta, Baldo, després de finalitzar la seva condemna de 29 anys, i Xabier Ugarte, un dels segrestadors de José Antonio Ortega Lara, després de complir 22 anys.

Loza, que va apel·lar a la «discreció» i al consens per poder tirar endavant les reformes, va admetre que hi ha una «preocupació» per la celebració d'aquest tipus d'actes sobre els quals hi ha un «limitat recorregut penal» per actuar, per la jurisprudència creada i per les resolucions del Tribunal Europeu de Drets Humans, tot i que va considerar que existeixen «escletxes». Va reconèixer la dificultat d'actuar en alguns casos perquè en ocasions ja ni es comuniquen ni es convoquen formalment els actes perquè no puguin ser impedits o sancionats.

El Ministeri d'Interior ja compta amb un esborrany de la reforma que inclou multes per als ajuntaments que concedeixin permisos per a aquests actes o que no actuïn per evitar-los.

Segons el parer de Loza «no hi ha millor element potenciador» que l'odi perquè pugui haver-hi en un futur un ressorgiment del terrorisme, i el que es va veure a Oñati i a Hernani «va ser una manifestació palmària de l'odi que encara persisteix», quelcom que, segons el seu parer, també poden tenir en compte els tribunals.