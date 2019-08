Un incendi forestal afecta el Parc Nacional de la Serra de Guadarrama

Un incendi forestal que es va iniciar poc abans dels dues de la tarda d'ahir va afectar el Parc Nacional de la Serra de Guadarrama, en concret al port de la Morcuera, entre Rascafría i el municipi madrileny de Miraflores de la Sierra. La carretera M-611 va haver de ser tallada durant prop d'una hora per permetre el pas dels vehicles d'emergència.

El foc es va iniciar per causes encara no esclarides i va avançar per una vessant com a conseqüència del vent que hi havia a la zona. No hi ha cap nucli de població proper i les flames van causar una gran columna de fum, visible des de la capital.

Fins al lloc es van desplaçar sis helicòpters i un hidroavió i es va demanar un avió de gran capacitat al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. A terra van treballar 15 dotacions de bombers i de brigades forestals.

Un dels problemes que es van trobar els responsables de l'extinció és que el vent canviava de direcció contínuament. Això motivava que les flames avancessin de forma descontrolada. La zona es caracteritza per vegetació de muntanya baixa i pi, però també hi ha àrees sense vegetació en ser alta muntanya.