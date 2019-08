L'autor de la matança d'El Paso advertia d'una «invasió hispana de Texas»

Les autoritats nord-americanes investiguen el possible vincle del sospitós de la massacre d'El Paso amb un manifest publicat a internet en què es critica «la invasió hispana de Texas», va informar el diari local El Paso Times. «Ara mateix tenim un manifest d'aquest individu que indica un possible delicte d'odi», va assenyalar el cap de Policia d'El Paso, Greg Allen. L'escrit, publicat poc abans de la matança que va deixar 20 morts i 26 ferits, parla d'«una invasió hispana de Texas» i adverteix de la «substitució de la gent de raça blanca per estrangers».

La legisladora demòcrata Veronica Escobar, representant del districte d'El Paso al Congrés, va afirmar que, mentre s'estableix la connexió amb el sospitós, el manifest apuntava a sentiments anti-immigrants. «La narrativa del manifest està alimentada per l'odi. I està alimentada pel racisme, la intolerància i la divisió», va afegir.

Els investigadors estan interrogant el sospitós, identificat pels mitjans locals com Patrick Crusius, un jove blanc de 21 anys, qui hauria conduït més de deu hores des de la seva localitat de residència, Allen, a l'extrem oposat de Texas. De moment, les autoritats no han confirmat res més que la detenció d'«un home blanc de 21 anys».

El Paso és una ciutat nord-americana fronterera amb Mèxic amb prop de 700.000 habitants i, segons dades del cens, més del 80% de la població és d'origen hispà. El centre comercial on es va produir el tiroteig es troba molt a prop de la frontera amb Mèxic i és molt popular entre els ciutadans mexicans com a lloc de compra durant els caps de setmana. El president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, va confirmar que hi ha tres ciutadans mexicans entre els morts i almenys sis entre els ferits.

El Departament de Policia d'El Paso va divulgar un missatge en el qual instava els ciutadans a dur a terme donacions davant la «necessitat urgent de sang» per ajudar els ferits. Robert Curado, resident a la ciutat i testimoni del que va succeir, va explicar com es va amagar al costat de la seva mare entre dues màquines expenedores fora de l'establiment quan el sospitós els va apuntar amb l'arma. «Allà és quan l'individu va intentar disparar-me, però va fallar perquè em vaig ajupir», va afegir.

David Shimp, director executiu del Centre Mèdic El Sol, un dels hospitals als quals van ser traslladats els ferits, va explicar que els seus serveis d'emergència havien rebut onze ferits d'entre 35 i 82 anys d'edat, que estaven en tractament. «Dos pacients estan en situació estable i nou en condició greu», va dir Shimp.



Indignació dels demòcrates

Per la seva banda, els líders demòcrates al Congrés van emetre dos comunicats en què van instar a actuar per controlar l'accés a armes de foc als Estats Units i van criticar els republicans, que compten amb majoria al Senat, pel seu rebuig a diverses propostes legislatives en aquest sentit en els últims anys.

«Massa famílies a massa comunitats s'han vist forçades a patir l'horror diari de la violència d'armes de foc. Ja n'hi ha prou. La continuada inacció del Senat republicà deshonra la nostra obligació de protegir homes, dones i nens innocents i posar fi a aquesta epidèmia d'una vegada per totes», va assenyalar Nancy Pelosi, que és presidenta de la Cambra de Representants.

Per part seva, el president dels Estats Units, Donald Trump, va qualificar el tiroteig d'«acte de covardia». El mandatari va afegir que «no hi ha raons o excuses que justifiquin l'assassinat de persones innocents». «Sé que estic amb tots en aquest país per condemnar l'acte d'odi d'avui», va assegurar abans d'enviar, en nom seu i en el de la seva esposa, Melania, les seves més sinceres condolences als habitants de Texas.