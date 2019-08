L'Iran captura un altre vaixell estranger acusat de contraban amb combustible

Pompeo va demanar a Austràlia que s'impliqui en la força naval per a l'estret d'Ormuz.

Pompeo va demanar a Austràlia que s'impliqui en la força naval per a l'estret d'Ormuz. reuters

La Força Naval de la Guàrdia Revolucionària iraniana va anunciar que ha capturat un altre vaixell cisterna «estranger» que realitzava activitats de contraban de combustible prop de l'illa Farsi, al golf Pèrsic. El vaixell transportava 700.000 litres de combustible de contraban, segons un comunicat d'aquest cos militar d'elit, que no va aclarir la bandera del vaixell de càrrega.

La Guàrdia Revolucionària va explicar que, després de rebre l'autorització judicial pertinent, es va procedir a la detenció «sorpresa» de l'embarcació, que va ser traslladada al port iranià de Bushehr i la seva càrrega va ser lliurada a la Companyia Nacional de Distribució de Petroli. El cos va destacar que «sempre estem preparats per defensar els interessos de l'Iran» i que no estalviaran esforços en aquesta missió.

Segons la televisió estatal iraniana, el vaixell intentava portar combustible de contraban a alguns països àrabs. Aquest és el segon vaixell de càrrega estranger detingut al Golf Pèrsic en l'últim mes per contraban, després de la captura el passat 14 de juliol un altre que transportava un milió de litres de combustible al sud de l'illa de Larak.

Per part seva, el secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, va reclamar a Austràlia que participi en la missió naval que prepara per patrullar a l'estret d'Ormuz, en el marc de les tensions amb l'Iran. «Estic convençut que podem treballar junts per mantenir obertes totes les línies de navegació, encara que estiguin lluny, a l'estret d'Ormuz», va defensar Pompeo durant una roda de premsa des d'Austràlia.

«Fem més, a través d'un multilateralisme significatiu i efectiu. No gestos buits. Una cosa és parlar i una altra actuar», va assenyalar, abans d'expressar la seva «confiança» que la missió naval tirarà endavant. Per la seva banda, la ministra de Defensa australiana, Linda Reynolds, va confirmar que Washington «ha formulat una petició molt seriosa i complexa» sobre aquesta qüestió.