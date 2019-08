Mor en un hospital als 93 anys el «número 2» del règim del Khmer Roig cambodjà

El nonagenari Nuon Chea, el germà «número 2» del règim del Khmer Roig condemnat per genocidi i altres crims a Cambodja, va morir en un hospital de Phnom Penh on era tractat de diverses malalties. «Podem confirmar que l'acusat Nuon Chea, de 93 anys, va morir a l'hospital de l'Amistat Khmer-Soviètic», va explicar Neth Pheaktra, portaveu del tribunal internacional auspiciat per l'ONU que jutja els crims del Khmer Roig.

Unes 1,7 milions de persones van morir a causa de les purgues, la fam i el maltractament durant el règim maoista del Khmer Roig (1975-1979), liderat pel germà «número u» Pol Pot i Nuon Chea, considerat l'ideòleg de la organització. El «número 2», que va ocupar càrrecs com subsecretari del Partit Comunista de Kampuchea i president de l'Assemblea, es va declarar innocent de tots els càrrecs en contra en els processos en contra seu al tribunal internacional auspiciat per l'ONU. Nuon Chea, ingressat a l'hospital des del juliol passat, va ser detingut el setembre de 2007 i va ser condemnat a cadena perpètua el 2014 per crims contra la humanitat, sentència que va ser confirmada dos anys més tard. El 16 de novembre de l'any passat, l'ideòleg va ser condemnat per genocidi.