Apareix penjat el narco brasiler que va intentar fugar-se disfressat de la seva filla

El narcotraficant que va intentar escapolir-se el cap de setmana passat d'una presó de Rio de Janeiro fent-se passar per la seva filla, Clauvino da Silva, ha estat trobat penjat aquest dimarts al matí, segons la Secretaria Estatal d'Administració Penitenciària (SEAP).

Les autoritats han explicat que Da Silva ha aparegut sense vida a l'interior de la seva cel·la, aparentment penjat amb un llençol. La SEAP ha obert una investigació per aclarir els fets, ha informat l'Agència Brasil.

Clauvino da Silva, traficant a la ciutat d'Angra dos Reis, va ser interceptat dissabte pels guàrdies del centre penitenciari de Bangu quan intentava sortir després de les hores de visita, disfressat amb roba femenina, perruca i una màscara de silicona. El seu pla consistia a fer veure que era la seva filla i que aquesta es quedés a l'interior de la presó.

Les autoritats penitenciàries han informat de la detenció de la filla i d'altres set persones per la seva presumpta col·laboració amb aquest fallit pla.

La situació del sistema penitenciari brasiler és motiu recurrent de crítiques contra les diferents autoritats, tant per les condicions en què es troben els reus com per la saturació de les instal·lacions. La setmana passada, almenys 57 persones van morir per una baralla entre bandes a l'estat de Pará.