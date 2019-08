El portaveu de Más Madrid a l'Assemblea de Madrid, Íñigo Errejón, va apostar ahir per «la via de l'entesa» davant l'acord a escala nacional per formar un nou govern central, en lloc de la «voluntat d'humiliar o barallar» i deixar de pensar «tant al telenotícies». En aquest sentit, Errejón assegura que ell sí que hauria acceptat l'última oferta del PSOE.

En roda de premsa a la cambra regional, després de ser preguntat sobre que el rei Felip VI hagués dit que espera que els partits puguin trobar una «solució» a la situació política espanyola abans d'anar a unes noves eleccions, va fer broma amb aquest «saberut anàlisi» del cap d'Estat perquè és evident que «no calen noves eleccions». «La majoria progressista va votar el 28 d'abril que unes dretes molt extremades no es fessin amb la regència del nostre país. Si molta gent va acudir per evitar el retrocés, els correspon a les formacions polítiques ser lleials a aquesta encomana rebuda mitjançant el camí de l'enteniment i mai en la voluntat d'humiliar l'altre o la lluita pel relat, sinó la voluntat d'arribar a enteses», va sostenir. D'aquestes negociacions, Errejón va assenyalar que «no ha de sortir una investidura, sinó un govern», que es posi a treballar per fer «sostenible el problema de pensions, un govern estable que tingui projecte de llarg recorregut i és el contrari a aquest joc de regats, de veure qui s'imposa a l'altre, la humiliació parcial». «Cal deixar de pensar tant en el telediari», va tancar.

En paral·lel, la ministra per a la Transició Ecològica en funcions, Teresa Ribera, es va mostrar «satisfeta» després de la reunió que ha mantingut aquest dilluns el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, amb col·lectius ecologistes.

«Ha estat un matí molt profitós; estem satisfets», va dir en declaracions a la premsa al final de la trobada amb WWF, Ecologistes en Acció, Greenpeace, Amics de la Terra i SEO / BirdLife, que han demanat un govern «ja» i «com més aviat millor» per tallar la «crisi climàtica».

Segons va indicar Ribera, Sánchez volia tenir les impressions de diferents actors que treballen en la societat per poder avançar en un dels sis grans eixos que va proposar en el seu discurs d'investidura: la transició ecològica.

La reunió, que s'emmarca en la ronda de consultes que està mantenint Sánchez amb la societat civil, va servir, segons la ministra, per «intercanviar impressions sobre diverses coses», com per exemple, «fins a quin punt es va donar un avanç significatiu» en l'agenda pública sobre la transcendència econòmica i social i ambiental de la transició ecològica a Espanya.



«Falta molt per fer»

Els col·lectius van traslladar al president del Govern i a la ministra que estan «contents» de com han canviat els termes del debat, tot i que la ministra recalca que segons el parer de les organitzacions «falta molt per fer» en qüestions com protecció de la diversitat, l'Espanya buida i l'Espanya més poblada que se centra al litoral i en zones urbanes, on hi ha grans pressions ambientals que incideixen en la qualitat de vida dels ciutadans. Durant la trobada també es va treballar, segons Ribera, «en la necessitat de seguir definint què és emergència climàtica».