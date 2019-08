Més d'una desena de ferits lleus pel fum de la cabina d'un avió aterrat a Manises

Al voltant de 19 persones van requerir assistència sanitària després d'omplir-se de fum la cabina d'un avió de la companyia British Airways que viatjava de Londres a Manises, una vegada va aterrar en l'aeròdrom valencià. Els passatgers van haver de sortir de l'aeronau a través de les rampes d'evacuació.

Els fets van ocorrer a les 19 hores, quan l'avió de l'aerolínia britànica va aterrar en l'aeroport de Manises i la cabina es va omplir de fum només tocar terra per circumstàncies desconegudes, segons la Delegació de Govern.

L'incident es va comunicar a la torre de control. Encara que en un primer moment els serveis d'emergències van rebre la notificació que s'havia detectat foc en un dels motors de l'avió en aterrar, a l'arribada dels efectius de bombers no hi havia flames, només fum, va detallar el 112. Es van obrir les portes d'emergència i els passatgers van sortit de l'aeronau a través de les rampes flotants.

Com a conseqüència, tres persones van resultar intoxicades de caràcter lleu per fum i van ser traslladades a centres hospitalaris per a comprovar el seu estat de salut. A més, 16 passatgers van ser assistits per diferents causes, com a rascades en baixar de les rampes flotants i atacs d'ansietat.