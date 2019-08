Els pares de Julen demanen tres anys i mig de presó per a l'amo de la finca

L'advocada que representa com a acusació particular els pares de Julen, el nen de dos anys que va caure a un pou de gran profunditat i el cos de la qual va ser rescatat 13 dies després, ha sol·licitat tres anys i mig de presó per a l'amo de la finca de Totalán on va morir.

Així ho van confirmar fonts judicials, els qui van apuntar que l'acusació atribueix al processat un delicte d'homicidi per imprudència greu, igual que va fer la Fiscalia malaguenya, que en les seves conclusions inicials va sol·licitar una pena de tres anys de presó per a l'únic acusat en aquest cas, David Serrano, la defensa del qual ha demanat el sobreseïment.

L'acusació que representa els pares insta que s'imposi una pena major de la demanada pel fiscal i considera en el seu escrit que hi ha una «negligència» en l'amo de la finca que és «extremadament greu», havent de tenir-se en compte tant «la gravetat de l'acció de l'acusat» com el resultat; així com la seva conducta, en la qual entén que existeixen «multitud d'infraccions normatives».

Aquesta part insisteix, segons l'escrit, en què s'aprecia «una greu conducta omisiva negligent en l'acusat, infringint-se normes de mínima cura amb la creació d'un previsible risc que s'hagués evitat adoptant-se les mínimes mesures de seguretat previstes per la normativa», citant el projecte d'execució, incloent-hi un pla de seguretat.

Així, acusa Serrano d'haver «prescindit de l'observança de qualsevol mesura de seguretat», recordant que la Junta d'Andalusia li va obrir expedient per infracció molt greu en matèria de seguretat minera; i indica que no va obtenir els permisos administratius per a la construcció que va realitzar, i a més, no va advertir o va senyalitzar la presència del pou.

Així mateix, considera que existeixen uns resultats danyosos, com és la defunció de Julen, «extremadament greus»; i que hi ha una relació de causalitat entre aquestes conseqüències i la conducta de l'amo de la finca.

A més, assenyala que no ha procedit a la reparació d'aquest mal, no ha demanat perdó a la família, «sinó que s'ha limitat a acusar el constructor del pou, a l'equip de rescat, als pares, a fi d'intentar evadir una responsabilitat clara», segons aquesta acusació, i «incrementant el dolor» als pares del petit, «acusant-los de no cuidar del seu fill».

La lletrada insisteix que va ser «la seva falta total -de l'acusat- de respecte per les normes de seguretat i fins i tot a la lògica elemental d'advertir de la presència d'un perill real i ocult a simple vista el que ha desencadenat el fatal desenllaç».