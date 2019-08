El PP demana a Sánchez que s'abstingui per afavorir un govern de Casado i Rivera

El número dos del PP, Teodoro García Egea, va dir ahir que «l'únic element de bloqueig» és Pedro Sánchez i va plantejar que el líder socialista deixi pas perquè el Rei pugui proposar un altre candidat «de consens». Segons Egea, aquest candidat podria sorgir fins i tot d'una «aliança» de partits constitucionalistes (PP i Cs) i comptar amb l'abstenció d'altres forces, també del PSOE. El número dos dels populars va fer aquestes declaracions un dia després que el Rei instés els partits a arribar a un acord per resoldre el bloqueig polític i evitar unes noves eleccions

«El problema és, com sempre, Pedro Sánchez, que no aconsegueix aglutinar al seu voltant una majoria i és l'element de bloqueig de la democràcia espanyola», va destacar García Egea en una roda de premsa a Santander després d'intervenir en una reunió del Comitè Executiu Regional del PP càntabre.

Segons la seva opinió, en la situació actual, després de la investidura fallida, el Rei podria proposar un altre candidat «de consens». «El dilema no és, com volen fer veure alguns, si Pedro Sánchez o eleccions. El dilema es pot resoldre impulsant un altre candidat », va considerar. Així, va apuntar «fins i tot» a «una aliança dels constitucionalistes, del PP i Cs, amb l'abstenció de la resta de partits constitucionalistes i del PSOE».

El secretari general va dir que ni el PSOE ni Pedro Sánchez «són de fiar» i va afegir que per això «el PP no pot abstenir-se davant d'una segona investidura». Per a García Egea, en aquest moment «el bloqueig es diu Pedro Sánchez» i d'ell no es fien «ni els socis que el van fer president fa un any». Segons va abundar, «ni tan sols Podem i Pablo Iglesias» es fien d'ell per formar un govern.



Govern «constitucionalista»

Per això, va demanar que «deixi pas a un altre candidat» i «proposi una situació de sortida». «I si no, que deixi el Govern als constitucionalistes, que a Múrcia, a Madrid, a Castella i Lleó, a Andalusia, i en molts municipis, hem aconseguit posar-nos d'acord perquè l'esquerra no governi», ha afirmat.

El número 2 del PP ha opinat que Pere Sánchez vol portar els espanyols a unes terceres eleccions generals, mentre que, segons ha insistit, el centredreta està «donant exemple» de com articular majories per formar governs entorn a acords programàtics.

El PP, va assegurar, és l'«única alternativa a Pedro Sánchez» i vol «aglutinar la gran majoria d'espanyols que creuen en Espanya, en la igualtat d'oportunitats, en la llei i en la Constitució».

García Egea va afegir que s'ha vist com el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha intentat «intervenir» per a la investidura. «A mi em preocuparia que el moderat d'un govern fos Rufián i fossin els senyors de Compromís. Amb això està tot dit », va advertir.



«El bloqueig no és alternativa»

El secretari d'Organització del PSOE i ministre en funcions de Foment, José Luís Ábalos, va replicar la proposta del PP. «Si tenen alternativa de govern que la presentin però si no la tenen que deixin que hi hagi govern, el bloqueig és una opció però no una alternativa», va valorar des de València després de reunir-se amb representants de Compromís acompanyant el mateix Pedro Sánchez. Ábalos va demanar responsabilitat a PP i li va dir que «assumeixi els resultats» del 28-A que el van deixar amb 66 diputats. «Quan un no és capaç d'exercir la responsabilitat entra en el terreny de la fantasia i l'excusa», va dir.

El número 2 del PSOE va dir que la proposta de García Egea «mereixeria l'acudit del dia» si no fos perquè es refereix a una cosa «tan seriosa» com el Govern d'Espanya. Ábalos va demanar al PP que «no eludeixi responsabilitats», que assumeixi que va passar de 137 a 66 diputats en les passades eleccions i que s'abstingui en el segon intent d'investidura. «Si vol ser el partit líder de l'oposició –que és el paper que crec que li toca– cal que hi hagi un govern», va afirmar. Sánchez i Ábalos es van reunir, entre d'altres, amb la coportaveu de la formació i vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mònica Oltra, i l'únic diputat al Congrés, Joan Baldoví. És la primera trobada política que impulsa Sánchez després de la primera investidura fracassada i ho fa en paral·lel a les trobades sectorials que està fent per «actualitzar» el programa electoral i buscar un acord programàtic.