La víctima de la violació de Bilbao només va reconèixer dos dels detinguts

La jove de 18 anys que va ser víctima d'una violació grupal a Bilbao per part de sis individus durant la nit del passat 1 d'agost, va poder descriure dos dels agressors, però no els altres quatre. Per això, la jutge de guàrdia va decretar l'ingrés a la presó de dos dels arrestats i la posada en llibertat dels altres, que han de comparèixer tots els dies davant el Jutjat, segons fonts de la recerca.

Així ho dictamina en el seu acte la magistrada del Jutjat d'Instrucció número 6 de Bilbao, que es trobava de guàrdia quan es van denunciar els fets, que han passat ja a ser investigats pel Jutjat número 4 de la capital biscaïna.

La resolució judicial assenyala que la jove va contactar a través d'Instagram amb un dels agressors sexuals, que tenia un tatuatge, i es va citar amb ell al parc d'Etxebarria a les 23.30 hores del passat dijous.

Quan aquesta va acudir al lloc, al parc d'Etxebarria, va observar que l'individu no es trobava sol, sinó que estava acompanyat de més persones, per la qual cosa va intentar marxar. No obstant això, aquests la van retenir per la força i la van sotmetre a diverses violacions, encara que la jove no ha sabut determinar quantes vegades la van agredir sexualment.

Posteriorment, la víctima va denunciar la violació grupal i va descriure el noi del tatuatge, amb el qual havia contactat per xarxes socials, i un altre, del qual va facilitar la descripció de la seva vestimenta, el xandall que portava, la marca i altres característiques, encara que no va poder determinar trets característics de la resta.

L'Ertzaintza va localitzar a les 4.20 hores del dia 2, divendres, aquestes dues persones al barri Vell. En aquest moment, es trobaven amb altres quatre homes, que van ser arrestats també. Tots ells tenen edats compreses entre els 18 i els 36 anys.

En l'acte, pel qual dos d'ells van ingressar a la presó, i altres quatre van ser posats en llibertat condicional, amb l'obligació de comparèixer cada dia en seu judicial, la jutge destaca que «la víctima no proporciona descripció de tots els autors amb clara descripció física, excepte a dos d'ells».

En aquest sentit, recorda que la detenció de la resta es produeix perquè es trobaven al costat de les dues persones, sobre els que hi havia una descripció més exhaustiva, quatre hores després de concloure les violacions (al voltant de les dotze de la mitjanit), per la qual cosa creu que no està acreditat que anessin ells els que havien agredit sexualment a la jove, encara que tampoc ho descarta.

A més, destaca que no hi ha enregistraments de càmeres que puguin esclarir que es tracti d'ells. Per això, va decidir posar-los en llibertat, però hauran de comparèixer diàriament davant el Jutjat, que continuarà amb les recerques.