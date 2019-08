Calvo acusa PP i Cs de «desvariar molt» quan proposen que Sánchez deixi pas a un altre candidat

La vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, ha acusat el PP de "desvariar molt en democràcia" amb la proposta que ha llençat aquesta setmana perquè Pedro Sánchez s'aparti i deixi pas a un altre candidat socialista o bé permeti una alternativa liderada per PP i Cs. "Apartar el líder més valorat i més votat a les urnes fa tres mesos és desvariar molt en democràcia", ha manifestat després de visitar un centre d'atenció integral a dones maltractades. També ha carregat contra el missatge que aquests partits llencen contra el president en funcions, a qui carreguen tota la responsabilitat de la investidura fallida. "Si diuen que és un assumpte només de Sánchez és perquè no entenen el sistema ni saben com funcionen les democràcies quan els partits s'han de trobar", ha apuntat. Per això, insisteix als partits perquè "respectin el resultat de les urnes" i facilitin un govern socialista.

La vicepresidenta en funcions ha criticat durament el PP per proposar que Sánchez s'aparti i deixi pas a un altre candidat per solucionar el bloqueig de cara a la segona investidura. Calvo reconeix que hores d'ara no hi ha candidat que tingui l'encàrrec del Rei de buscar suports però argumenta que des de la primera investidura fallida el seu partit no ha deixat de treballar.

Tot i que no s'ha reunit encara ni amb Podem ni amb els principals partits (només ho ha fet amb Compromís), Calvo destaca que el més important és el programa i que per això estan fent les reunions sectorials per "actualitzar-lo". També ha acusat Podem de "rebutjar" el govern de coalició i ha afirmat que es van passar tot el mes de juny "només parlant de càrrecs" quan el PSOE els parlava del programa, segons Calvo.



"Si fem cas a les urnes trobarem la sortida"

La número 2 de Sánchez ha fet valdre els resultats a les urnes per demanar a la resta de partits que facilitin un govern socialista. "Si fem cas a les urnes trobarem sortida a la situació però no dependrà nomes de nosaltres sinó també dels altres", apunta. En aquesta línia, ha retret al PP que aboqui totes les responsabilitats en la persona de Pedro Sánchez i creu que, en la situació actual, la resta de partits han de contribuir a què a Espanya hi hagi govern.



"Unanimitat i fermesa" en la lluita contra la violència de gènere

La vicepresidenta ha valorat la situació política el mateix dia que Sánchez despatxa amb el Rei en la tradicional trobada estiuenca a Marivent. Calvo ha visitat les instal·lacions del sistema de seguiment integral a les víctimes de violència de gènere. Des d'allà ha afirmat que cal "unanimitat i fermesa" per lluitar contra aquesta xacra i que no hi pot "haver passos enrere".

En aquest sentit, ha criticat Vox per "qüestionar" els recursos que es dediquen a les polítiques per acabar amb la violència contra les dones. "Neguen que un estat democràtic es doti cada dia de mitjans i recursos per respondre contra aquests casos", ha lamentat.

Sobre l'Open Arms –que continua buscant port segur per desembarcar amb 124 rescatats al mar-, ha defensat que Espanya "compleix cada dia" la llei i fa tasques de salvament marítim i ha dit que no hi pot haver països que "se saltin la llei".