EH Bildu crida a manifestar-se «per una república basca lliure»

EH Bildu va cridar a la ciutadania a manifestar-se aquest dissabte a Sant Sebastià, coincidint amb l'inici de l'Aste Nagusia donostiarra, a favor «d'una república basca lliure».

En roda de premsa al Nàutic de Sant Sebastià, la juntera d'EH Bildu a Guipúscoa, Esti Elduaien, va anunciar aquesta mobilització, «alegre, festiva i amb moltes reivindicacions».

En aquesta línia, Elduaien va animar a prendre part en la manifestació «a tots els donostiarres i ciutadanes basques que somien i volen viure en una república basca d'iguals».

"Volem viure en un país lliure, en una Euskal Herria sobirana, avançada i moderna fonamentada en la igualtat d'oportunitats per a tots", ha destacat. Elduaien ha reconegut que encara "queda camí per recórrer" per aconseguir aquest "somni", però "la tendència dels últims anys, i sobretot la dels últims mesos, ens fa ser optimistes i observar que cada vegada tenim més a prop aconseguir el nostre objectiu ".

Després de subratllar que EH Bildu ha aconseguit en les passades eleccions municipals i forals "un resultat històric" i després dels últims comicis generals "l'entesa formada per ERC de Catalunya i EH Bildu és determinant", la juntera de la coalició sobiranista ha sostingut que els que treballen "cada dia per una República Basca d'iguals cada vegada som més i més determinants".A més, ha subratllat que això es dóna "dins d'un context històric molt especial", perquè "mentre els sobiranistes d'esquerres bascos no parem de créixer, l'Estat espanyol està sumit en una greu i profunda crisi estructural".