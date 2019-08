Mor un nen de tres anys en caure per un desnivell a Covadonga

El menor de tres anys que ahir es va precipitar per un desnivell de més de 4 metres en el Santuari de Covadonga ha mort aquest dimarts passat el migdia a l'hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA). Segons van confirmar fonts sanitàries a Europa Press, el menor, natural de Saragossa, va morir a la Unitat Pediàtrica de Cures Intensives a conseqüència de la caiguda. L'accident va tenir lloc poc després de les 19 hores, quan, per causes que es desconeixen, el menor es va precipitar des d'una esplanada limítrofa a l'entrada a la Santa Cova, i va haver de ser atès per l'UVI mòbil d'Arriondas.