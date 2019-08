Pequín adverteix als manifestants de Hong Kong que els portaran al jutjat

Hong Kong va recuperar la calma després de la històrica vaga general de dilluns, que va paralitzar la ciutat, mentre Pequín va advertir que tant el Govern com la Policia de l'excolònia britànica estan preparats per portar-los davant la Justícia pels seus actes. La normalitat tornava al centre financer internacional després d'una jornada marcada per llargues hores de protestes, i d'enfrontaments entre policia i manifestants en diversos districtes de la ciutat.

Un portaveu de la policia va indicar que 148 persones d'entre 13 i 63 anys van ser detingudes dilluns per delictes com a manifestació il·legal, agressió a agents de l'autoritat, obstrucció als agents en l'execució de les seves tasques o possessió de armes.

«En dos mesos, els esvalotadors han destruït de forma temerària l'Estat de dret. Els seus actes han obstruït de manera greu la seguretat ciutadana», va indicar el superintendent John Tse.

Durant la jornada de vaga, els efectius antiavalots van disparar 800 pots de gasos lacrimògens, 140 bales de goma i altres 20 d'esponja.

La de la policia no va ser l'única roda de premsa del dia: un grup de joves manifestants va convocar els mitjans aquest matí per condemnar l ' «ús excessiu de la força» per part de les forces de seguretat i per disculpar-se davant els ciutadans que es van veure afectats per la vaga, que va paralitzar el metro i carrers de la ciutat.

Tots aquests esdeveniments se segueixen amb interès des del Govern central: a la capital xinesa es va celebrar per segona setmana consecutiva una roda de premsa de l'Oficina d'Assumptes de Hong Kong i Macau del Consell d'Estat (Executiu). El seu portaveu Yang Guang va considerar que les accions dels «radicals» van més enllà de la llibertat d'expressió o el dret a reunir-se: «Tota aquesta gent que pren a la Policia com a objectiu o que cala foc a comissaries està creant un gran mal a la societat (...). Això ha de parar».

«Hem de prestar atenció als extremistes que van llançar la bandera nacional xinesa al mar, desafiant la sobirania nacional i el principi d'«un país, dos sistemes». Això se n'ha anat de les mans i cal portar-los davant la Justícia», va assenyalar Yang.