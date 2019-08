Ut cogiata 40 eloqui pa eclares po ssum est non nuffli et etam ut cogiata

Un grup armat va atracar la Casa de Moneda del cèntric Passeig de la Reforma de la Ciutat de Mèxic i van robar monedes d'or amb un preu estimat, encara per confirmar, de més de 50 milions de pesos (2,2 milions d'euros).

Empleats de la Secretaria de Seguretat Ciutadana de la Ciutat de Mèxic ja es troben declarant davant les autoritats sobre el que ha passat, van confirmar fonts properes. D'acord amb alguns mitjans, el robatori hauria consistit en l'extracció de fins a 1.500 centenaris d'or valorats en 50 milions de pesos (uns 2,5 milions de dòlars)

El centenari és una moneda que es va encunyar per primera vegada el 1921 com a moneda corrent per commemorar el primer Centenari de la Independència Mexicana. Posteriorment, el 1931, es va suspendre la seva encunyació. El 1943 es va tornar a encunyar causa de la creixent demanda de monedes d'or que hi havia en aquesta època, segons informació del Govern de Mèxic

Malgrat que no és una moneda d'ús corrent, si es comercialitza i és molt cobejada en el món del col·leccionisme. S'estima que té un contingut d'or pur de 1,205 unces (uns 34 grams), i una puresa de 0.900. El preu estimat per centenari és de més de 37.500 pesos a la venda (uns 1.910 dòlars). Segons mitjans locals, en l'atracament podrien estar conxorxats en l'assalt empleats de la pròpia Casa de la Moneda.

A Mèxic són habituals els robatoris a mà armada, si bé les condicions de seguretat en institucions financeres dificulta la tasca de l'hampa.