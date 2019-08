Sánchez preveu establir la seu d'algunes institucions a «l'Espanya buida»

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va plantejar la possibilitat de descentralitzar institucions governamentals i traslladar-les des de Madrid a altres províncies de l'interior d'Espanya com una mesura per frenar el despoblament d'aquestes zones.

Sánchez va deixar anar aquesta mesura a representants de les organitzacions de l'àmbit de la despoblació i repte demogràfic durant una reunió celebrada ahir a Madrid dins de la ronda de consultes que Sánchez està desenvolupant per elaborar una proposta de govern.

En concret, segons va informar a Europa Press Fernándo Arévalo, portaveu de la Plataforma Soria Ya, el president en funcions no va concretar quines institucions podrien reubicar en altres ciutats, però va fer esment a capitals de província com una possibilitat que ajudi a frenar la despoblació i reactivar laboralment zones de l'interior d'Espanya.

«Ens ha cridat l'atenció i ens ha agradat aquesta possible mesura, amb la qual el funcionariat contribuiria aportant un granet de sorra a fer més atractives altres ciutats que no siguin sempre les mateixes», va explicar el representant de la Plataforma Soria Ya en abandonar la reunió amb Sánchez en la qual també hi va ser present l'ex-alta comissionada del Govern davant del Repte Demogràfic i secretària de Funció Pública del PSOE, Isaura Leal. A més, segons les organitzacions presents a la reunió, que es va celebrar després que el president en funcions rebés representants de la comunitat educativa, Sánchez va qualificar com un «error» el disseny radial de les infraestructures a Espanya en comptes d'enfocar la xarxa amb un sistema de «malla».

Els col·lectius que van assistir a la trobada també assenyalen que Sánchez es va comprometre a «prendre nota» de les seves peticions i a abordar aquests problemes «multisectorials» amb diferents ministres del seu govern en funcions. «Cal canviar el xip», va dir el president, sempre segons els assistents, en referència als reptes demogràfics d'Espanya.



Rebuig a la proposta del PP

La portaveu del Govern en funcions, Isabel Celaá, va descartar ahir la proposta del PP que el PSOE presenti un candidat alternatiu a Pedro Sánchez per aconseguir els suports necessaris per a la investidura.

«És un exercici de diletantisme. Una ocurrència», va rebutjar Celaá en declaracions als periodistes després que participar al costat de Sánchez en una reunió amb representants d'organitzacions educatives. En paral·lel, el Govern va reaccionar a la petició d'una reunió per part de l'organització independentista Òmnium en recordar que la seva posició sobre Catalunya és la del diàleg dins de la Constitució. Fonts governamentals consultades per Europa Press van subratllar que aquesta és la posició del Govern espanyol i del PSOE davant qualsevol formulació que procedeixi des de les organitzacions independentistes i els seus responsables.

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, que és en presó preventiva, va demanar per carta a Sánchez que inclogui l'associació dins de la ronda de contactes amb organitzacions socials que ha emprès en un intent per elaborar un programa de govern actualitzat per presentar-lo a la resta de forces polítiques.



Governs autonòmics

El ple d'investidura per fer presidenta la popular Isabel Díaz Ayuso es farà el 13 i 14 d'agost a l'Assemblea de Madrid. La data la va fixar el president del parlament madrileny, Juan Trinidad Marcos (de Cs), després de fer una ronda de contactes amb tots els partits polítics i conèixer que la candidata popular gaudeix dels suports necessaris per convertir-se en la nova presidenta de la comunitat. PP i Cs compartiran govern de coalició i ha estat essencial el suport de Vox que, des de l'oposició, facilitarà la investidura de Díaz Ayuso.

I la socialista Maria Chivite va prendre possessió com a presidenta del Govern de Navarra en un acte celebrat al Parlament foral davant la presència de més de 200 convidats. SN, Geroa Bai, Podem i Esquerra-Ezkerra, partits signants de l'acord programàtic del nou Govern de Navarra, han destacat que el diàleg serà «necessari» en aquesta legislatura per aprovar les «millores proposades».