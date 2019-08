Trump ordena congelar tots els béns de Veneçuela en territori nord-americà

El president dels EUA, Donald Trump, va ordenar ahir un bloqueig total als actius estatals del Govern de Veneçuela en territori nord-americà, en un nou pas en l'intent de deposar Nicolás Maduro com a mandatari, després d'haver reconegut l'opositor i president de l'assemblea veneçolana Joan Guaidó com a president legítim de Veneçuela. «He determinat que cal bloquejar les propietats del Govern de Veneçuela a la llum de la contínua usurpació del poder per part de l'il·legítim règim de Nicolás Maduro», va assegurar Trump en una carta als líders del Congrés.

Precisament, el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, demanava als veneçolans dissabte passat que es preparessin per «una batalla» si Trump, portava endavant l'«amenaça il·legal i criminal» d'imposar al seu país «un bloqueig o quarantena».

«Tots els béns i interessos en béns del Govern de Veneçuela que es troben als Estats Units queden bloquejats i no es poden transferir, pagar, exportar, retirar o negociar amb ells d'una altra manera», va determinar Trump en una ordre executiva que ja ha entrat en vigor.



Les raons de Trump

El president nord-americà va justificar haver pres aquesta decisió «a la llum de la contínua usurpació del poder per part de l'il·legítim règim de Nicolás Maduro i els seus col·laboradors».

L'assessor per a Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, va explicar ahir que les sancions busquen, literalment, «ofegar financerament» el president del país, Nicolás Maduro.

«El moment per al diàleg ha acabat. Ara és el moment de l'acció», va dir Bolton, que va advertir a Rússia que no li brindi més ajuda al president veneçolà. «Maduro està al final de la seva corda». «Estem enviant un senyal als que volen fer negocis amb el règim de Maduro: procedeixin amb extrema precaució», va assenyalar, abans de demanar una acció internacional més dura contra el president del país sud-americà.

Bolton, un dels principals estrategs de Washington sobre Veneçuela, va fer aquestes declaracions durant la seva participació en la Conferència Internacional per la Democràcia a Veneçuela que es desenvolupa a la capital peruana. Allà va explicar als assistents l'abast de la decisió unilateral de Trump, un pas pres amb la intenció de «negar a Maduro l'accés al sistema financer global i per aïllar encara més internacionalment».



Un líder inconvenient pels EUA

El Govern de Nicolás Maduro, per la seva banda, ha titllat el bloqueig com «una nova i greu agressió de terrorisme econòmic». En un comunicat, l'executiu chavista va sostenir que els EUA pretén «formalitzar el criminal bloqueig econòmic, financer i comercial» a través d'aquesta nova ordre executiva. Segons el Govern veneçolà, les diferents mesures que ha aplicat Trump han ocasionat «severes ferides en la societat veneçolana durant els últims anys» i busquen «penjar el poble veneçolà» amb la finalitat de «forçar un canvi de govern inconstitucional» a Veneçuela.

El canceller veneçolà, Jorge Arreaza, va anar fins i tot més enllà i va acusar els Estats Units de cercar convertir a Veneçuela en «el territori de la seva guerra geopolítica» contra Rússia i la Xina.

De fet el Govern de Rússia va criticar ahir la decisió dels EUA, que va titllar de «terror econòmic». Fonts del Ministeri d'Exteriors rus van indicar que Washington «continua el terror econòmic a la manera d'un cowboy», i alhora ha assenyalat que les sancions nord-americanes «afecten sobretot als sectors més vulnerables de la població».

En aquest sentit, Moscou va recalcar que «la culpa del poble d'aquest país és que dona suport a un líder inconvenient per a Washington», i alhora ha demanat a Washington que «renunciï a les sancions il·legítimes i a les restriccions i barreres políticament motivades».

També Cuba es va posar de part de Caracas. Així, el president cubà, Miguel Díaz-Canel, va assegurar que el bloqueig als béns estatals del Govern de Veneçuela als Estats Units és un «robatori» i un «acarnissament brutal» que no s'ha de permetre, i alhora ha reiterat el suport de l'illa al mandatari veneçolà, Nicolás Maduro.

Per la seva banda, el president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, l'opositor Juan Guaidó, va aplaudir la decisió dels Estats Units i ha advertit que mesures com aquesta demostren que donar suport al chavisme implica «conseqüències».