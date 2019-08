CCOO i UGT urgeixen PSOE i Podem a començar a negociar per evitar eleccions

Els líders de la UGT, Josep Maria Álvarez, i de CCOO, Unai Sordo, han demanat al president en funcions, Pedro Sánchez, que comenci a negociar com més aviat millor amb Podem per tancar un acord programàtic, després del fracàs del govern de coalició. «Això ja és aigua passada i cal superar la desconfiança», ha dit Sordo. Durant la reunió que han mantingut a la Moncloa, han traslladat al president que cal aprofitar els resultats per configurar una majoria progressista i emprendre mesures i reformes socials i econòmiques amb un «govern estable». Ambdós líders sindicals no es plantegen la repetició electoral i demanen a Podem i PSOE que es posin d'acord perquè sinó el 2019 haurà estat un «any pedut». «L'esquerra ha de pensar que els dies passen i que en l'últim segon tot és més difícil», ha valorat Álvarez. Segons han dit, Sánchez no els ha demanat res ni que facin de mediadors amb Podem. També han dit que no han parlat sobre quina fórmula s'ha de buscar per tancar l'acord amb Podem.

Els líders dels dos principals sindicats s'han reunit durant gairebé dues hores amb el president en funcions i la ministra Magdalena Valerio, en una trobada emmarcada amb les que el líder del PSOE porta fent aquesta setmana per actualitzar el programa electoral i aconseguir el suport suficient per a la investidura. Després de rebre els sindicats, Sánchez i Valerio s'han reunit amb els presidents de les patronals CEPYME i CEOE.

Sordo i Álvarez han coincidit en remarcar que cal que Podem i PSOE es posin d'acord i que reprenguin les negociacions com més aviat millor per tancar un acord programàtic abans del 23 de setembre. Els dos líders sindicals confien que l'acord és possible entre les dues formacions d'esquerres. Creuen que aquestes negociacions han de servir per superar la «desconfiança» generada arran del fracàs del govern de coalició però que ha de poder ser més fàcil posar-se d'acord sobre el programa. «Els ciutadans ja han votat i han dit que volen un govern progressista», ha insistit Sordo, que demana «deixar en pau el Twitter» mentre durin les negociacions.

Segons han dit, el president en funcions els ha agraït el seu posicionament en favor d'una majoria progressista i també el fet que des de les formacions sindicals no es posicionin sobre de quina manera s'ha de concretar l'acord. També han deixat clar que Sánchez no els ha fet cap encàrrec ni els ha demanat que ajudi a desenrocar la situació amb Podem. De moment, no es coneix que hi hagi hagut negociacions entre els dos grups i tampoc està fixada la data de la reunió entre Sánchez i Iglesias.

Noves eleccions seria una «irresponsabilitat»

Des de la UGT i CCOO han dit clarament que no volen repetició electoral i adverteixen que amb uns pressupostos prorrogats podria suposar perdre tot el 2019. «Si hi ha eleccions manifestaríem clarament la irresponsabilitat dels grups polítics per arribar a acords però no contemplem aquest escenari, sinó l'actitud seria de certa frustració», ha reconegut el líder de CCOO.

Per la seva banda, Álvarez ha dit que no està sobre la taula negociar el programa amb cap altra formació que no sigui Podem. «No ha sortit a la reunió la possibilitat que es faci un acord programàtic amb Cs i PP», ha manifestat el líder de la UGT, que ha mostrat indiferència pel sentit del vot que pugui expressar la dreta. «La meva pàtria son els treballadors i els seus drets», ha dit.