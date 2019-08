Estepona desmonta el seu polèmic tobogan urbà

L'empresa responsable de la construcció i instal·lació del polèmic tobogan d'Estepona, que va haver de ser clausurat poc després de ser inaugurat per les lesions que va produir a alguns usuaris que arribaven a una velocitat considerable en la baixada, ha procedit a la retirada d'aquesta infraestructura després haver conclòs la revisió complementària a què va ser sotmesa.

El consistori aclareix que ni els treballs de construcció ni la posterior instal·lació i el desmuntatge d'aquesta estructura han suposat ni suposaran cost a les arques municipals, ja que mai es va abonar cap quantitat pel tobogan i no pertoca al pagament de quanties econòmiques per aquesta infraestructura retirada. A aquest respecte, desmenteix les declaracions realitzades pels socialistes, «en una nova campanya de desprestigi de la ciutat».

L'Ajuntament d'Estepona recorda en un comunicat que l'ampliació del parc de Los Nens ha permès dotar aquest espai d'una zona verda de 38.000 metres quadrats, amb nombrosos arbres de gran calibre, així com plantacions de pins als talussos de la parcel·la.

El projecte s'ha completat amb la instal·lació de xarxes d'enllumenat públic, reg i recollida d'aigua de pluvials, així com amb la col·locació de mobiliari urbà, il·luminació i un seguit de camins de vianants. Aquests treballs no han suposat cap cost per a l'Ajuntament, ja que aquestes obres d'urbanització són responsabilitat de l'empresa promotora del desenvolupament d'aquest sector urbanístic.