Una noia de 14 anys es penja de l'estenedor de roba per evitar que el seu pare la violés

Detingut un home per abusar de la seva filla de 14 anys a València

VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)

La Policia Local de València ha detingut un home de 38 anys per presumptament abusar sexualment de la seva filla de 14 anys. La menor va escapar per la finestra per demanar auxili i va acabar penjant de l'estenedor d'un quart pis mentre cridava que el seu pare la volia violar.

Els fets es van produir cap a les 23.15 hores d'aquest dimarts passat en un habitatge del districte del Marítim de València. El 092 va rebre l'avís dels crits de la víctima, informa el cos de seguretat en un comunicat.

Pel que sembla, el pare va intentar abusar sexualment de la menor quan, ella, aprofitant que va entrar a l'habitació la seva germana petita, va poder escapar a la finestra per demanar auxili i va pujar a l'estenedor.

Diversos veïns van intentar trencar la porta per auxiliar la menor. Finalment, els policies van accedir a l'habitatge i van rescatar tant a l'afectada com als seus dos germans petits.

La menor va ser atesa per una ambulància del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) i traslladada a l'Hospital Clínic de València, acompanyada per una policia.

Mentre la mare, que es trobava a Altea (Alacant), tornava al domicili, els menors es van quedar a càrrec de la persona autoritzada per ella.

Després de les indagacions, els investigadors han comprovat que no era la primera vegada que passava. L'any passat suposadament es va produir un altre possible episodi d'abús sexual i d'intent de gravació oculta, mentre la menor es dutxava amb la seva germana. En el seu moment no ho van denunciar per por i van arribar a dormir amb unes tisores sota el coixí, segons la Policia Local.

Per tot això, el pare va ser detingut per un presumpte delicte d'abús sexual i traslladat ràpidament a la Inspecció Central de Guàrdia per "evitar un linxament veïnal", abans de la seva posada a disposició judicial. En el dispositiu van participar efectius de la setena unitat del Marítim i la de Convivència i Seguretat (UCOs).