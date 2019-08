La patronat trasllada a Sánchez la necessitat de configurar un govern "estable i moderat"

Els presidents de la CEOE, Antonio Garamendi, i el president de CEPYME, Gerardo Cuerva, han traslladat al president en funcions, Pedro Sánchez, la necessitat de configurar un govern «estable i moderat». Tot i que han dit que no és la seva responsabilitat dir com s'ha de conformar el govern, sí han mostrat la preferència perquè el PSOE tanqui un pacte amb partits que «posin al centre les polítiques d'empresa», una afirmació que arracona el pacte amb Podem. «Tots sabem quins partits estan més en disposició de fer això i quins no», ha afirmat Cuerva. A més, han apuntat que hi havia una opció «claríssima» que era un govern de dos partits de centre esquerre (en referència a PSOE i Cs) i han expressat que la formació de govern és necessària per afrontar els reptes globals de l'economia. «Necessitem un govern moderat, amb rigor pressupostari i que treballi amb ortodòxia econòmica», ha dit Garamendi. Cap dels dos s'ha volgut pronunciar si prefereixen un govern a la portuguesa o eleccions. «Volem un govern moderat que doni estabilitat i posi al centre les empreses», s'han limitat a assenyalar.

Sobre l'opció d'un govern a la portuguesa, Garamendi ha dit que només els interessaria que s'apliquessin les mesures que s'apliquen a Portugal i no ha anat més enllà sobre la fórmula amb què s'ha de tancar l'acord. «No entrem en l'efecte dels partits sinó de les polítiques», ha manifestat el president de la CEOE. «És obligació dels partits i no nostra que es constitueixi govern estable que faci front a les reformes», ha subratllat.

En aquesta línia, ha emplaçat els partits a començar a treballar i a deixar-se de fer públiques les negociacions. «Com ha dit Unai Sordi (CCOO), cal que deixin de banda el Twitter i no que cada mig minut ens diguin què fan perquè quan passa això és que menys s'arriba a un acord», ha valorat. A més, ha dit que creu que Sánchez «està intentant» tancar un acord i que té marge fins al 23 de setembre.