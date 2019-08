Les protestes marquen la visita de Trump als llocs de les matances als EUA

Grups de manifestacions van rebre ahir el president dels Estats Units, Donald Trump, a Dayton (Ohio) primer i a El Paso (Texas), després, per exigir un control més estricte de l'ús d'armes i protestar contra la retòrica del magnat després que en només un espai de 13 hores, dissabte passat 31 persones morissin tirotejades a mans de dos assaltants, 22 a la ciutat texana i nou a Dayton. Trump es va veure acorralat per les crítiques després dels atemptats. Especialment pels tints supremacistes del perpetrat al centre comercial d'El Paso, on l'assaltant va alertar prèviament del perill d'una «invasió hispana» en aquest estat nord-americà. Vuit dels morts van ser mexicans.

«Fes quelcom», «Deixa de ser un bebè, feu-li front a l'NRA (sigles en anglès de l'Associació Nacional del Rifle)» o «Tu ets el perquè», es llegia en alguns cartells, en els quals també se li donava al governant la «Benvinguda a Toledo», en al·lusió a un error que va cometre durant el seu missatge el cap de setmana al país, quan va parlar d'aquesta localitat veïna de Dayton. De poc li va servir a Trump el to conciliador que va tractar d'imposar en el seu missatge a la nació de dimarts. En ell va demanar rebutjar als líders que «demonitzen els que no s'assemblen a nosaltres, o que suggereixen que altres persones, incloent-hi els immigrants, amenacen el nostre estil de vida».

No obstant això, no hi va haver rastre d'aquest to de concòrdia ahir. Abans d'emprendre la seva «gira» pels llocs de la massacre, va atacar des de Twitter als «demòcrates de l'esquerra radical» i alguns sectors de la premsa, recuperant el discurs que molts consideren causant de la divisió i l'odi que recorren el país.

Però no per a ell. El republicà va defensar que la seva retòrica no ha contribuït a la violència dels tirotejos i va dir: «La meva retòrica uneix la gent». No obstant això, l'autor del tiroteig d'El Paso usa el llenguatge de Trump en un manifest racista que va publicar abans de la matança i en què va assegurar que el seu atac era una «resposta a la invasió hispana de Texas». En nombroses ocasions, Trump ha assenyalat que la immigració procedent de Llatinoamèrica és una «invasió» contra els EUA. «Els meus crítics són gent política que està tractant de guanyar punts», va dir el mandatari nord-americà.

Trump va proposar ja des de la Casa Blanca enfortir la verificació d'antecedents penals per als qui compren armes i va assegurar que al Congrés hi ha una «forta gana» política per aprovar una llei en aquest sentit.

Mitjans locals van citar declaracions de l'alcaldessa de Dayton, Nan Whaley, que va dir estar «decebuda» amb els comentaris del president sobre el tema de les armes als EUA.

Els manifestants de Dayton van instal·lar a més el «Baby Trump», un globus amb la figura del governant com un nadó que s'ha convertit en una de les icones de les protestes en contra seu.

Enmig de la polèmica, la Casa Blanca va convidar durant les visites de Trump les grans empreses tecnològiques del país a una reunió demà per analitzar l'augment de l'extremisme a internet. No obstant això, no van detallar quines empreses han estat convidades ni si el president Trump estarà present en la trobada.