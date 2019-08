Roma multarà els que s'asseguin a l'escalinata de la plaça d'Espanya

Els turistes que visitin Roma ja no podran seure a l'escalinata de la plaça d'Espanya, segons una nova normativa de l'Ajuntament de la capital que preveu multes per als que la incompleixin i que té com a objectiu preservar el patrimoni cultural.

Vuit agents de la Policia Municipal passegen i vigilen que els turistes que s'acosten fins a aquesta escalinata no s'asseguin en els 135 esglaons que la componen, distribuïts en tres nivells, com era habitual fins ara.

A més de la plaça d'Espanya, l'ordre municipal s'estén a tots els monuments de la capital, com ara la Fontana di Trevi, i també prohibeix accedir a llocs públics amb vestimenta «indecent».

El càstig és una sanció econòmica que pot variar dels 150 euros, en el cas que els turistes que facin servir els monuments per seure, i fins als 400 euros si provoquen algun dany, com pintades o incisions, van explicar fonts de l'Ajuntament.

En el cas de l'Escalinata, la normativa pretén tenir cura un dels espais romans considerats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco i amplia el reglament anterior que fins ara impedia menjar i beure en aquestes escales de marbre, inaugurades el 1725 pel papa Benet XIII.

La mesura ha provocat una estampa insòlita: l'escalinata de la plaça d'Espanya completament deserta. Construïda entre 1723 i 1726 per ordre del papa Climent XI, és un dels llocs més icònics i va aparèixer «Roman holiday», protagonitzada per Audrey Hepburn i Gregory Peck en 1953.