Salvini diu que no hi ha manera de resoldre les diferències en el Govern i advoca per unes eleccions

El viceprimer ministre d'Itàlia Matteo Salvini ha afirmat aquest dijous que no hi ha manera de resoldre les diferències en el si de la coalició governamental i ha apostat per celebrar «ràpidament» noves eleccions.

«Anem directes al Parlament per reconèixer que ja no hi ha una majoria (...) i donem ràpidament la paraula als votants», ha manifestat, després d'una reunió amb el primer ministre, Giuseppe Conte.

«Les vacances no poden ser una excusa per perdre temps i els parlamentaris poden tornar a treballar la setmana que ve, com fan milions d'italians, llevat que vulguin salvar el seu escó a qualsevol preu», ha declarat, segons el diari italià La Repubblica.

Les paraules de Salvini han tingut lloc hores després que Conte es reunís amb el president italià, Sergio Mattarella, en ple debat pels efectes que pot tenir per a la supervivència de l'actual Govern l'última ruptura parlamentària dels seus dos socis: el Moviment 5 estrelles (M5S) de Luigi Di Maio i la Lliga del viceprimer ministre i ministre de l'Interior, Matteo Salvini.

Durant la jornada, la Lliga ha assenyalat en un comunicat que no és partidària de cap remodelació del gabinet, tot i la diferent visió que els dos principals partits tenen de qüestions com infraestructures, impostos, justícia i relacions amb la Unió Europea.

«Cada dia que passa és un dia desaprofitat», ha lamentat la formació de Salvini. «L'única alternativa a aquest Govern és donar-li veu als italians amb noves eleccions», ha advertit, segons Reuters.

Per la seva banda, Di Maio ha subratllat que el M5S no té por de la celebració d'eleccions i ha manifestat que el partit «està preparat», segons ha recollit l'agència de notícies Reuters.

«No ens preocupa gens ni mica ocupar llocs governamentals i mai ens ha preocupat», ha dit, abans d'acusar Salvini de «prendre-li el pèl al país» i recalcar que, abans o després, la població li girarà l'esquena.

Diferències en la coalició

L'últim pols gira al voltant d'un projecte per construir un tren d'alta velocitat entre Torí i Lió. La Lliga i Conte han donat suport a aquesta iniciativa, però la negativa al Senat de l'M5S ha portat a Salvini a deixar caure de nou en les últimes hores missatges relatius a la manca d'estabilitat de l'Executiu de coalició.

Tant Salvini com Di Maio han modificat les seves agendes oficials d'aquest dijous, mentre que a l'oposició, el Partit Democràtic ha demanat la dimissió de l'Executiu. Fonts del M5S han assegurat a Il Corriere della Sera que «seria una bogeria» trencar ara l'aliança, en la mesura que implicaria la imposició d'un govern tècnic.

«Els jocs de palau mai ens han agradat i aquest debat sobre les butaques comença a cansar-me», ha publicat el líder del M5S al seu perfil de Facebook, en un missatge en què ha advocat per seguir complint els compromisos que va posar «negre sobre blanc» en el seu contracte de govern amb la Lliga, entre ells la reducció del nombre de legisladors.