Les acusacions sobre presumpta corrupció compliquen la investidura d'Ayuso a Madrid

L'informàtic d'EICO Adrián de Pedro (germà d'Alejandro, suposat «aconseguidor» de contractes de la trama Púnica) va assenyalar en una declaració judicial realitzada el 2014 la candidata a presidir la Comunitat de Madrid Isabel Díaz Ayuso com el seu contacte al PP per als treballs de millora reputació de la candidata Esperanza Aguirre a la campanya electoral de 2011. Aquesta informació i d'altres que vinculen la diputada popular amb les trames de corrupció del partit poden complicar la seva investidura com a presidenta, prevista pels dies 13 i 14 d'agost. Más Madrid va sol·licitar ahir una reunió d'emergència a la resta de grups de l'Assemblea de Madrid davant les últimes informacions sobre la candidata del PP perquè desperta moltes «sospites» abans de prometre el seu càrrec com a presidenta autonòmica. I el secretari general del PSOE-M, José Manuel Franco, va assegurar ahir que si veiessin «qualsevol tret de corrupció» que afectés la futura presidenta popular iniciaran accions legals. Per la seva banda, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va advertir ahir que si algun membre del futur govern de coalició de la Comunitat de Madrid, compost per PP i Cs i presidit per la popular Isabel Díaz Ayuso, acabés sent investigat per corrupció política, aquesta persona haurà de dimitir.



El PP es burla de la reunió

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, es va burlar de la reunió «d'emergència» que ha sol·licitat Més Madrid i creu que l'esquerra està patint «un cop de calor». A través del seu compte de Twitter va recomanar que és «molt important» davant les altes temperatures «hidratar-se bé i romandre en llocs frescos i secs».